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Abdul Rahman
Selasa, 7 Juli 2026 | 00.46 WIB

Tanggapan Pihak Ruben Onsu Soal Cancel Sarwendah Menggema di Media Sosial

Ruben Onsu yang ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (4/12), menceritakan destinasi liburan akhir tahun bersama keluarganya. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Ruben Onsu yang ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (4/12), menceritakan destinasi liburan akhir tahun bersama keluarganya. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Sarwendah terancam kena cancel buntut atas pernyataannya saat live di media sosial yang dinilai kasar dan tidak pantas untuk diucapkan terhadap mantan suaminya, Ruben Onsu.

Cancel Sarwendah kini bergulir cukup kencang di media sosial setelah adanya petisi yang dibuat melalui situs Change.org. Sejak petisi online dibuat pada 29 Juni 2026, sampai dengan hari ini, Senin (6/7), sudah ditandatangani sebanyak 86.132 orang.

Aksi cancel Sarwendah menggema di media sosial, Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu menganggap hal itu sebagai konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan Sarwendah.

"Itu adalah konsekuensi dari apa yang dilakukan atau yang disampaikannya di ruang publik. Mungkin pernyataannya itu mencederai keadilan atau membuat netizen tidak simpatik," kata Minola Sebayang dalam jumpa pers virtual.

Ruben Onsu sudah resmi mendaftarkan gugatan hak asuh anak setelah merasa dipersulit untuk bertemu dengan anak-anaknya oleh Sarwendah.

Gugatan hak asuh anak didaftarkan Ruben ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana baru akan digelar pada pertengahan bulan ini. Menurut pihak Ruben Onsu, pihaknya siap berdamai dengan Sarwendah apabila ada kejelasan terkait masalah pengasuhan anak.

Dia memastikan, siapa pun yang memenangkan gugatan hak asuh anak tidak boleh mengabaikan hak orang tua lainnya untuk bertemu dengan anak-anaknya.

Pihak Ruben Onsu berkomitmen akan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Sarwendah apabila hak asuh anak diberikan kepada Ruben.

Editor: Abdul Rahman
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