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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 7 Juli 2026 | 21.46 WIB

Siapa Abbie Stockard? Miss America 2025 yang Dilamar Bintang Baru LA Lakers Walker Kessler

Miss America 2025 Abbie Stockard resmi bertunanangan dengan rekrutan baru LA Lakers Walker Kessler. (Istimewa) - Image

Miss America 2025 Abbie Stockard resmi bertunanangan dengan rekrutan baru LA Lakers Walker Kessler. (Istimewa)

JawaPos.com - Walker Kessler tengah menikmati salah satu momen paling membahagiakan dalam hidupnya.

Tidak hanya memulai petualangan baru bersama Los Angeles Lakers, pebasket berposisi center itu juga resmi bertunangan dengan kekasihnya, Abbie Stockard, yang merupakan pemenang Miss America 2025.

Kabar bahagia tersebut diumumkan pasangan ini melalui akun Instagram masing-masing saat perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat atau Fourth of July.

Dalam unggahan itu, keduanya memperlihatkan momen lamaran dengan senyum bahagia, disertai tulisan, "The future Kessler's. Let's get y'all married!!!"

Pertunangan tersebut menjadi pelengkap pekan yang luar biasa bagi Kessler. Beberapa hari sebelumnya, pemain berusia 24 tahun itu resmi meninggalkan Utah Jazz untuk bergabung dengan Los Angeles Lakers.

Tak tanggung-tanggung, ia dikabarkan mendapatkan kontrak berdurasi empat tahun senilai 130 juta dolar Amerika Serikat.

Kehadiran Kessler di Los Angeles diyakini menjadi jawaban atas kebutuhan Lakers akan sosok center bertahan yang kuat.

Kemampuannya dalam mengamankan rebound dan melakukan blok diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan sekaligus melengkapi permainan bintang Lakers, Luka Doncic.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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