Hidung Mancung Tanpa Operasi, Felicya Angelista Membongkar Langkahnya

JawaPos.com - Felicya Angelista mendapat atensi dari netizen di media sosial setelah dia terlihat berbeda dari biasanya. Yang paling disorot dari istri aktor Immanuel Caesar Hito adalah bagian hidungnya yang tampak lebih mancung dari biasanya.

Unggahan video Felisya Angelista di akun TikTok pribadinya pun mendapat atensi dari para pengguna media sosial karena memperlihatkan penampilannya yang baru.

Netizen menduga, perubahan penampilan Felicya Angelista tersebut terjadi karena wanita berusia 31 tahun itu melakukan tindakan operasi plastik.

"Fix OP sih ini, hidungnya beda, tapi jadi makin cakep," komentar salah satu netizen.

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"Nggak pernah lihat, sekalinya FYP mukanya beda sampai nggak ngenalin muka Feli. Tapi cakep banget dah," timpal yang lainnya.

Felicya Angelista meluruskan dugaan netizen. Dia pun membalas dan menegaskan tidak pernah melakukan tindakan operasi plastik sebagaimana dugaan sejumlah pengguna media sosial.

"Kak, nggak OP. Waktu itu sempat LAMS aja dan memang jadi turun banyak. Jadi mungkin karena pipi turun jadi hidung mancung, wkwkwk," jawab Felicya Angelista.

Feli mengaku tidak memiliki keberanian untuk melakukan perubahan cukup ekstrem terhadap bagian tubuhnya, seperti melakukan operasi plastik.