Giorgio Antonio Minta Sarwendah Tidak Dihujat Lagi

JawaPos.com - Giorgio Antonio menyampaikan pernyataan membela Sarwendah saat live di media sosial. Dia meminta kekasihnya itu tidak lagi dihujat oleh netizen.

"Yang tahu masalah sebenarnya adalah aku sama Mamio (Sarwendah). Tolong jangan berasumsi atau menjelek-jelekkan Mamio," kata Giorgio Antonio.

Pria berusia 32 tahun mengaku kasihan dengan Sarwendah sudah banyak beban. Salah satunya, tanggung jawabnya dalam mengarungi anak-anak setelah Sarwendah bercerai dengan Ruben Onsu.

Giorgio Antonio meminta dirinya saja yang dihujat oleh netizen. Yang terpenting, Sarwendah tidak lagi menjadi sasaran komentar negatif dari para pengguna media sosial.

"Kalau mau jelekin, aku aja yang dijelekin nggak apa-apa. Mamio punya dua anak perempuan. Jadi, tolong jangan hujat dia," ungkapnya.

Giorgio Antonio mengaku prihatin yang menghujat Sarwendah justru banyak dari kalangan perempuan. Menurut Gio, seharusnya sesama perempuan harus saling mendukung.

"Masak wanita-wanita ngejelekin wanita, gimana sih guys," kata Giorgio Antonio.

Sarwendah beberapa waktu belakangan memang menjadi sasaran komentar negatif dari netizen. Hal itu terjadi setelah dia berseteru dengan mantan suaminya, Ruben Onsu, terkait masalah pengasuhan anak hingga nafkah anak.