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Abdul Rahman
Rabu, 1 Juli 2026 | 23.46 WIB

Netizen Sebut Raffi Ahmad Beli Followers Usai Jumlah Pengikutnya Menurun Kena Sentimen Negatif

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad saat konferenai pers klarifikasi usai namanya disebutkan di kasus suap pengurusan impor barang dengan terdakwa pemilik PT Blueray Cargo, John Field, Jakarta, Kamis (11/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad saat konferenai pers klarifikasi usai namanya disebutkan di kasus suap pengurusan impor barang dengan terdakwa pemilik PT Blueray Cargo, John Field, Jakarta, Kamis (11/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Belakangan, nama Raffi Ahmad ramai menjadi bahan perbincangan netizen di media sosial. Penyebabnya, suami Nagita Slavina dianggap memasukkan keluarga dan orang kepercayaannya untuk mendapatkan kue kekuasaan, sementara kapasitas atau kompetensi mereka diragukan.

Netizen di media sosial Threads menduga, Raffi Ahmad sampai beli followers setelah akun Instagram miliknya kabarnya di-unfollow ramai-ramai oleh para pengguna media sosial.

"Gaes, barusan cek followers IG Raffi Ahmad kebanyakan akun bodong postingan 0 follower 0. Dan mayoritas baru dibikin bulan Juni 2026. Berarti dia ada panik-paniknya juga followers turun akhirnya beli followers abal-abal," komentar salah satu netizen.

Warganet lainnya menyatakan, penurunan jumlah followers Raffi Ahmad di akun Instagramnya sempat cukup drastis hingga mencapai jutaan.

"Kemarin sempat di 72 (jutaan), naik lagi di 75 (jutaan), apalagi kalau bukan beli followers," ungkap netizen itu.

"Dia memang pakai buzzer dari dulu," timpal yang lainnya.

"Langsung aja block. Biar engagement turun. Kalau cuma unfollow masih bisa muncul di reels kalian."

"Sebagai orang yang aktif medsos banget gak mungkin dia nggak paham kalau akhir-akhir ini muncul mosi tidak percaya terhadap keluarganya. Pastilah dia kalang kabut, cuma nggak ditunjukin aja."

Banyak netizen berkomentar negatif tentang Raffi Ahmad setelah dia diduga memanfaatkan power dirinya sebagai publik figur untuk memasukkan orang-orang dekatnya supaya mendapatkan kue kekuasaan.

Editor: Abdul Rahman
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