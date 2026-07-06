Petisi Cancel Sarwendah Tembus 86.132

JawaPos.com - Permasalahan antara Ruben Onsu dengan Sarwendah tidak hanya berdampak pada urusan pribadi terkait konflik pascaperceraian, namun juga membawa dampak kepada urusan pekerjaan.

Muncul petisi online dalam situs Change.org berisi desakan untuk cancel Sarwendah dari kerja samanya dengan semua brand. Petisi tersebut dibuat oleh Netizen Update pada 29 Juni 2026 dan sudah ditandatangani oleh sekitar 86.132 orang sampai dengan hari ini, Senin (6/7).

"Melalui petisi ini, kami menghimbau agar seluruh brand berhenti bekerja sama dengan artis tersebut," demikian keterangan dalam petisi.

Pembuat petisi dan para pendukung yang menandatanganinya meminta seluruh brand dan para pelaku usaha untuk mempertimbangkan secara serius untuk kembali melakukan kerja sama promosi maupun penjualan produk melalui siaran langsung (live streaming) bersama Sarwendah karena ia dianggap tidak dapat menjaga citranya di hadapan publik.

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"Kami percaya bahwa setiap brand memiliki tanggung jawab untuk menjaga citra, kredibilitas, serta kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, kami berharap perusahaan lebih selektif dalam memilih figur publik yang akan dijadikan wajah promosi produknya," paparnya.

Menurut pembuat petisi, petisi tersebut merupakan bentuk aspirasi konsumen yang menginginkan praktik promosi dapat dilakukan secara lebih bertanggung jawab dan memperhatikan nilai-nilai, integritas, serta etika.

"Melalui petisi ini, kami menuntut agar tidak ada lagi brand yang bekerja sama dengan artis tersebut dalam kegiatan pemasaran, khususnya melalui live streaming, hingga berbagai polemik yang menjadi perhatian publik mendapatkan kejelasan," ungkapnya.

Awalnya, Ruben Onsu dan Sarwendah terjerat masalah pribadi terkait pengasuhan anak dan nafkah anak. Beberapa waktu kemudian, masalah antara keduanya jadi semakin membesar dan memanas.