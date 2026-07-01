Gugatan Hak Asuh Anak Resmi Didaftarkan ke Pengadilan, Ruben Onsu: Mudah-mudahan Dikasih Kelancaran

JawaPos.com - Ruben Onsu baru saja tiba di Jakarta setelah melaksanakan ibadah umrah bersama sahabat karibnya, Ivan Gunawan, di Tanah Suci.

Ruben Onsu tentu saja sudah tahu terkait gugatan hak asuh anak yang telah resmi didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 30 Juni 2026. Saat ditanya hal tersebut, Ruben hanya berdoa agar diberikan kelancaran sampai kasus tersebut nanti selesai dikeluarkan putusan oleh pengadilan.

"Mudah-mudahan dikasih kelancaran," harap Ruben Onsu.

Namun untuk materi gugatan hak asuh anak, Ruben enggan membicarakannya. Dia sudah memasrahkan semuanya kepada pengacaranya, Minola Sebayang.

"Tanya sama bang Minola ya. Kalau saya ngomong meski sedikit itu saja saya ngomong donk," kata Ruben Onsu.

Dia juga enggan bicara tentang gugatan hak asuh anak dengan alasan mau lebih tenang karena baru saja pulang dari Tanah Suci. Ruben Onsu ingin pikirannya lebih fresh, tidak dibuat mumet oleh masalah.

"Aku baru saja pulang umrah nih. Pengen tenang dulu. Tanya sama Bang Minola aja ya," kelit Ruben Onsu.

Sebelumnya, Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu menyatakan bahwa gugatan hak asuh anak telah resmi didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 30 Juni 2026.