Tantri Kotak Kini Bersyukur Uang Miliaran Rupiah Jadi Korban Penipuan, Ini Alasannya

JawaPos.com - Penyanyi Tantri Kotak awalnya sangat sedih, terpukul, bahkan sempat terpuruk usai menjadi korban penipuan dari temannya sendiri bernama Poppy Nupitasari.

Seiring berjalannya waktu, Tantri Kotak justru bersyukur uang miliaran rupiah itu kini raib setelah menjadi korban penipuan Poppy. Salah satu alasannya, dana tersebut diinvestasikan ke tempat yang salah dan sempat memberikan dana bagi hasil yang jauh dari nilai keberkahan.

"Kehilangan yang gua dapat sekarang justru bikin gua bersyukur dan bentuk jawaban segala doa gua, berkahi setiap rezeki," kata Tantri Kotak.

Perempuan berhijab tersebut merasa Tuhan justru mengabulkan doanya yang meminta rezeki yang halal dan berkah. Dengan demikian, Allah pun menghilangkan harta yang jauh dari keberkahan.

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"Dan Allah mengabulkannya, dekatkan dengan orang baik, Allah mengabulkannya dengan cara menyingkirkan orang tersebut," ungkap Tantri Kotak.

Meski begitu, Tantri mengaku akan tetap memproses kasus tersebut ke ranah hukum. Tujuannya untuk memberikan pelajaran kepada Poppy Nupitasari untuk tidak lagi melakukan perbuatan serupa di masa yang akan datang.

"Tapi yang namanya kejahatan harus dipertanggung jawabkan, semoga polisi segera menemukan Poppy Nupitasari. Bantu doa ya, karena gua nggak mau makin banyak korban lain," kata Tantri Kotak.

Tantri sama sekali tidak menyangka akan menjadi korban penipuan dari temannya sendiri. Dalam kesempatan itu, pemilik nama lengkap Tantri Syalindri Ichlasari bertanya kepada para penggemar apa yang sebaiknya dilakukan jika mereka mengalami nasib serupa seperti yang dialaminya.