Ditipu Teman Sendiri, Tantri Kotak: Kok Bisa Setega Itu?

JawaPos.com - Tantri Syalindri atau Tantri Kotak sama sekali tidak menyangka pertemanan selama beberapa tahun dan kepercayaan yang telah dia berikan kepada Poppy Nupitasari selama ini justru malah berbuah pengkhianatan.

Vokalis grup band Kotak sama sekali tidak menyangka uangnya dalam jumlah besar digelapkan dan Tantri menjadi korban penipuan dari teman dekatnya sendiri.

"Sampai detik ini saya masih kayak, masih nggak percaya. Kok bisa sih dia sampai setega itu?" kata Tantri Kotak.

Bukan hanya Tantri, ada banyak orang lainnya yang juga menjadi korban penipuan berkedok investasi dari Poppy Nupitasari. Adapun total kerugian para korban kabarnya hampir mencapai Rp 10 miliar.

Tantri Kotak sangat tertekan secara mental dan pikiran usai ditipu oleh orang yang dia percaya selama ini.

"Psikologis kita pasti keganggu. Kayak nggak percaya aja gitu,' ini benar nggak? Ini benar nggak?'," kata Tantri Kotak.

Meski kasus yang menimpanya itu sangat menyesakkan dada, Tantri berusaha kuat dan tegar demi masa depan keluarga, terutama anak-anaknya. Tantri Kotak tidak tahu apakah dana miliknya itu masih akan bisa kembali atau tidak.

Seandainya uang yang cukup besar tersebut tidak bisa kembali, Tantri Kotak yakin Tuhan akan menggantinya dengan yang lebih baik.