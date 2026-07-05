Tantri Kotak Sebut Poppy Nupitasari Manfaatkan Penderita Kanker untuk Cari Investor

Penampakan wajah Poppy Nupitasari yang diduga menipu Tantri Kotak dkk dengan total kerugian hampir mencapai Rp 10 miliar. (Instagram: tantrisyalindri)
JawaPos.com - Tantri Kotak kembali membuat pernyataan melalui akun media sosialnya tentang sosok Poppy Nupitasari, terduga pelaku penipuan terhadap dirinya dan banyak orang lain dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp 10 miliar.
Tantri mengatakan, Poppy Nupitasari ternyata melakukan berbagai upaya untuk tujuan mendapatkan uang dari orang-orang. Salah satunya, menjadikan penderita kanker sebagai agen.
"Masih nggak nyangka sih, kok tega manfaatin teman yang lagi pengobatan cancer buat jadi agent cari investor," tulis Tantri Kotak.
Tantri mengenal dengan cukup baik Poppy Nupitasari sejak beberapa tahun belakangan. Hubungan mereka selama ini berjalan baik dan saling memberikan dukungan satu sama lain.
Meski sudah bersahabat dekat, Tantri tidak luput menjadi korban penipuan dari Poppy Nupitasari. Uang mencapai miliaran rupiah miliknya itu kini raib setelah diberikan kepada Poppy dengan modus investasi bisnis.
"Gua hilang duit, iya! Tapi duit itu memang sewajarnya hilang karena gua yakin nggak berkah sama sekali karena murni kalau ditotal benefit dari uang yang di invest-in. Dan gua juga baru tahu invest-nya nggak berkah sama sekali," ungkap Tantri Kotak.
Vokalis grup band Kotak itu sangat menyesalkan tindakan Poppy Nupitasari yang merusak kepercayaan yang telah dia berikan.
"Tapi yang lebih menyakitkan adalah, kepercayaan yang digores. Kemanapun Poppy Nupitasari ngumpet, pasti akan ketemu suatu saat nanti. Gak kasian ketiga anakmu sebentar lagi masuk sekolah?," katanya.
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