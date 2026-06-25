Terpuruk Usai Jadi Korban Penipuan, Tantri Kotak Berusaha Bangkit Demi Anak-anaknya

TANTRI KOTAK - IMAM HUSEIN/JAWA POS
JawaPos.com - Penyanyi Tantri Syalindri atau Tantri Kotak menjadi korban penipuan dari seorang perempuan bernama Poppy Nupitasari. Tantri sempat terpuruk mengalami tekanan mental mengingat dana itu seharusnya dipergunakan untuk masa depan anak-anaknya.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Tantri menyatakan dirinya akan berusaha bangkit meski itu sungguh tak mudah. Dia tidak mau sedih berkepanjangan demi kebaikan keluarganya, terutama anak-anak.
Tantri menyatakan hal tersebut sembari mengunggah foto kebersamaan anak-anaknya bersama sang suami, Hatna Danarda atau akrab disapa Arda, mantan vokalis grup band Naff.
"Selagi ada mereka, aku tetap hidup. Selalu ada musibah yang bisa dipelajari ke depannya. Yuk kita bangkit," tulis Tantri menyemangati diri sendiri dan suami.
Setelah Poppy Nupitasari terduga pelaku penipuan menghilang tanpa jejak, Tantri memilih bersikap realistis terkait dananya yang sempat dipercayakan kepada Poppy.
"Prasangka baikku adalah, jika memang itu hartaku yang bersih insya Allah akan kembali. Jika memang bukan hakku biarkan dia lepas dariku untuk mengurangi hisabku kelak. Alhamdulillah," ungkap Tantri.
Sebelumnya, Tantri Kotak memviralkan kasus dugaan penipuan yang dialaminya bersama para korban lainnya dengan total kerugian hampir mencapai Rp 10 miliar. Usai diunggah di akun media sosialnya, kabar ini mendapat sorotan tajam dari publik.
Tak hanya itu, Tantri Kotak juga sempat mengunggah foto Poppy Nupitasari dengan harapan orang-orang yang sempat melihatnya dapat membantu menginformasikan kepada dirinya.
Para korban mencari keberadaan Poppy Nupitasari namun kehilangan jejak. Nomor kontak pribadi dan akun media sosialnya menghilang. Pihak keluarga juga lepas tangan mengingat angka Rp 10 miliar bukanlah angka kecil.
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