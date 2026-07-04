Pengisi Suara Rumi di KPop Demon Hunters, Arden Cho, Resmi Menikah di Italia

JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari pengisi suara karakter Rumi film animasi KPop Demon Hunters, Arden Cho. Bintang berusia 40 tahun itu resmi menikah dengan sang kekasih, dokter bedah ortopedi Christopher Lee, dalam sebuah upacara romantis yang digelar di Florence, Italia.

Pernikahan yang berlangsung di Villa Cora tersebut bak diambil dari kisah dongeng. Dikelilingi arsitektur klasik khas Italia dan taman yang memukau, Arden dan Christopher merayakan momen spesial mereka bersama keluarga serta sahabat terdekat dalam suasana hangat dan intim.

Tak hanya mengusung nuansa Eropa yang elegan, pasangan ini juga menghadirkan sentuhan budaya Korea dalam rangkaian pernikahan mereka.

Salah satunya adalah pesta penyambutan dengan mengenakan hanbok, dilanjutkan prosesi tradisional pyebaek, yang menjadi simbol penghormatan kepada keluarga sekaligus doa untuk kehidupan rumah tangga yang bahagia.

Meski sempat diwarnai berbagai kendala, mulai dari koper yang hilang, pembatalan penerbangan, hingga cuaca ekstrem, Arden mengaku seluruh proses tersebut justru membuat momen pernikahannya terasa semakin berkesan.

Menurutnya, kehadiran orang-orang tercinta jauh lebih berarti dibanding kesempurnaan sebuah acara.

Kisah cinta Arden Cho dan Christopher Lee sendiri bermula dari sebuah aplikasi kencan. Setelah menjalin hubungan, Christopher melamar Arden saat keduanya menikmati liburan di Maui pada Maret 2025.

Setahun kemudian, mereka akhirnya mengikat janji suci dalam perayaan yang memadukan budaya Korea dan Italia secara indah.

Kabar pernikahan Arden disambut hangat oleh para penggemar di seluruh dunia, terutama setelah namanya kembali menjadi sorotan berkat perannya sebagai pengisi suara Rumi dalam film animasi Netflix KPop Demon Hunters.