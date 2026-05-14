Terkenal di Seluruh Dunia, KPop Demon Hunters Umumkan Tur Konser Langsung

JawaPos.com - Popularitasnya tak pernah padam di dunia hiburan Korea, KPop Demon Hunters berencana akan mengadakan tur dunia.

Dikutip dari Soompi, Kamis (14/5), Netflix secara resmi mengumumkan rencananya untuk tur konser global KPop Demon Hunters.

Selain itu, detail telah diungkapkan tentang tur dunia tersebut, digambarkan sebagai pengalaman langsung menghidupkan elemen-elemen dari film pemenang Oscar dua kali ini dengan cara spektakuler.

KPop Demon Hunters menghadirkan kisah sebuah girl grup K-pop populer yang tiketnya terjual habis di stadion pada siang hari.

Mereka juga bekerja sambilan sebagai pemburu iblis untuk melindungi penggemar mereka dari bahaya supernatural di malam hari.

Boy band rival yang terdiri dari iblis-iblis yang menyamar, juga mengganggu hidup mereka hingga kewalahan.

Ahn Hyo Seop yang menjadi pengisi suara Jinu, pemimpin misterius dari boy band Saja Boys yang jahat ternyata mendapat perhatian public.