Membanggakan, G-Dragon BIGBANG Dipilih sebagai Ambassador untuk Komite Warisan Dunia UNESCO

JawaPos.com - Kabar terbaru nih, G-Dragon BIGBANG telah ditunjuk sebagai duta besar kehormatan untuk sesi ke-48 Komite Warisan Dunia UNESCO.

Dikutip dari Soompi, Sabtu (4/7), tentunya hal ini menjadi kebanggan tersendiri dan disambut antusias oleh para penggemarnya.

Layanan Warisan Korea mengumumkan pada tanggal 3 Juli, “G-Dragon adalah seorang artis yang telah memberikan pengaruh positif di bidang seni dan budaya.”

“Menurut kami, ia adalah orang yang tepat untuk menyampaikan kepada dunia pentingnya sesi pertama Komite Warisan Dunia yang akan diadakan di Korea,” tambahnya

Layanan Warisan Korea juga menyebutkan pendirian organisasi kepentingan publik JUSPEACE Foundation oleh G-Dragon untuk mengatasi masalah sosial melalui seni dan mempromosikan budaya kepentingan publik.

Kemudian lembaga tersebut menyatakan, “Nilai inti JUSPEACE Foundation, bahwa tindakan kecil partisipasi dapat mengubah dunia dan menciptakan perdamaian.”

“Yang juga terhubung dengan pola pikir ‘kerja sama internasional untuk perdamaian’ yang diupayakan oleh UNESCO,” tambahnya.