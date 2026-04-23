Batik Bukan Sekadar Kain: Identitas Bangsa yang Harus Dijaga Melalui Kompetisi

JawaPos.com - Batik bukan sekadar kain bermotif, melainkan identitas budaya yang merekam sejarah, filosofi, dan kearifan lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan tren fesyen yang terus berubah, pelestarian batik menjadi semakin penting agar warisan ini tidak kehilangan makna dan tetap relevan bagi generasi muda.
Upaya menjaga eksistensi batik tidak hanya sebatas mempertahankan tradisi, tetapi juga mengembangkannya melalui inovasi desain dan pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan demikian, batik dapat terus hidup sebagai simbol kebanggaan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berakar pada budaya Indonesia.
Sejalan dengan ini, Perkumpulan Perusahaan Air Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA) mengambil langkah konkret dalam mendukung pelestarian budaya dengan menginisiasi kompetisi desain batik bertema Nusantara. Karya terpilih nantinya akan dijadikan seragam resmi nasional.
Hal ini diumumkan langsung oleh Ketua AMDATARA, Karyanto Wibowo, dalam acara Halal Bihalal Idul Fitri 1447 H. Dia menegaskan pentingnya menghadirkan batik.
“Ini juga menjawab tantangan bapak Samuel Wattimena waktu kunjungan ke salah satu pabrik AMDK yang menyampaikan bahwa industri AMDK harus bisa berkontribusi bagi ekonomi kreatif,” kata Karyanto dalam keterangannya.
Ia menambahkan, dengan lebih dari 100 perusahaan anggota, AMDATARA melihat peluang besar dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif yang dapat bersinergi dengan industri AMDK.
“Kami melihat peluang ini, dan kami ingin memulainya dengan membuat batik AMDATARA ini. Harapannya, ini nantinya bisa menarik publik, termasuk juga dunia kampus karena tentunya mereka punya banyak mahasiswa yang bisa desain dan orisinil,” katanya.
Merrijantij Punguan Pintaria juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif ini. Menurutnya, langkah AMDATARA menunjukkan kepedulian terhadap pelestarian batik sebagai warisan budaya nasional, meskipun organisasi tersebut bukan berasal dari sektor industri kreatif.
