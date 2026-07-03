Jirayut Ambil Tawaran Jadi Pemeran Utama di Film Cek Kodam Karena Permintaan Sang Ibu

JawaPos.com - Jirayut debut di industri perfilman Indonesia sebagai pemeran utama di film Cek Kodam. Pria asal Thailand itu membeberkan sempat ragu menerima tawaran bermain di film horor-komedi besutan sutradara Jeropoint tersebut.

“Pertama kali ditawarin itu memang saya agak ragu mau ambil karena nggak percaya diri,” ucap Jirayut saat konferensi pers di Metropole XXI, Jakarta Pusat.

Dia memahami besarnya tanggung jawab yang diemban pemeran utama. Selain menjadi pusat karakter yang menghidupkan cerita, juga terhadap ekspektasi penonton. “Takutnya mengecewakan orang-orang, gitu,” ujar Jirayut.

Apalagi, Jirayut belum punya banyak pengalaman berakting. Hal itu membuatnya merasa belum layak mendapatkan porsi besar di sebuah film. “Sebenarnya masih belum lah, kan masih aku baru banget,” tutur dia.

Keraguan itu masih dialami Jirayut meski sudah membaca sinopsis secara utuh. Sampai akhirnya, dia menerima tawaran tersebut demi mewujudkan impian orang tuanya.

“Mama datang langsung bilang gini, ambil lah, nak. mama pengin lihat muka anak mama di layar besar,” jelas Jirayut.

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Pernyataan itu sontak meluluhkan hati sekaligus menghilangkan keraguan dalam dirinya. Pemilik nama asli Afisan Jehdueramae itu menyatakan bahwa sang ibunda memang gemar menonton film horor.

“Mamaku itu pecinta film horor banget. Jadi, itu yang bikin aku jreglek (tersentuh) dan langsung mendorong untuk oke, aku harus bisa melewati challenge ini,” ucap Jirayut.