Hindari Zona Nyaman, Davina Karamoy Perankan Karakter Introvert

JawaPos.com - Davina Karamoy dipercaya memerankan karakter Dinar di film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Perbedaan kepribadian Dinar dan Davina di kehidupan nyata menjadi salah satu alasannya tertarik menerima tawaran tersebut.

Davina Karamoy yang extrovert harus menjiwai peran Dinar yang introvert. “Karakter Dinar ini memang jarang bergaul, tapi ini yang menarik karena berbanding terbalik denganku,” katanya saat konferensi pers di kawasan Jakarta Timur.

Meski begitu, aktris berusia 23 tahun tersebut sangat menikmati tuntutan sekaligus tantangan tersebut. Walau di beberapa scene, Davina Karamoy pernah tanpa sengaja lepas dari karakter Dinar dan menjadi diri sendiri saat merespons lawan main.

“Itu sih yang bikin lumayan menantang, di mana ini bikin aku harus lebih menjaga,” ujar dia.

Di sisi lain, Davina menyatakan bahwa dirinya memang lebih tertarik untuk mengambil peran yang berbeda dengan karakternya. Peran yang berbeda membuatnya menjadi lebih punya banyak kesempatan untuk berkembang dan belajar hal baru.

Menurut dia, menghidupkan karakter yang punya kepribadian sama dengan dirinya merupakan rival yang mesti dihindari.

"Sebagai seorang aktor aku melihat kenyamanan itu adalah musuh. Dan aku sangat menghindari rasa nyaman untuk sebuah karakter. Aku suka ambil yang jauh banget dari karakterku supaya jadi nilai baru,” tutur Davina.

Tantangan lain dihadapi ketika beradu akting dengan Farhan Rasyid sebagai Faiz. Dinar dan Faiz dikisahkan dinamika asmara yang kompleks. Hal itu membuat Davina sulit berkonsentrasi membangun chemistry dengan bumbu percintaan.