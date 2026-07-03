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Leni Setya Wati
Jumat, 3 Juli 2026 | 17.57 WIB

Ryu Jun Yeol Resmi Tinggalkan Agensi Lama, Bergabung dengan Galaxy Corporation

Ilustrai photo dari x @tang_kira - Image

Ilustrai photo dari x @tang_kira

 
JawaPos.com - Ryu Jun Yeol memulai babak baru dalam perjalanan kariernya. Pada 1 Juli, Galaxy Corporation mengumumkan telah menandatangani kontrak eksklusif dengan sang aktor, sekaligus menjadikannya bagian dari jajaran artis ternama di bawah naungan agensi tersebut.
 
Melalui pernyataan resminya, Galaxy Corporation menyampaikan komitmennya untuk mendukung seluruh aktivitas Ryu Jun Yeol agar kemampuan akting dan kualitas artistiknya semakin bersinar di panggung internasional.
 
Perusahaan juga berencana menghadirkan berbagai peluang baru melalui proyek konten, kerja sama global, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI), serta pengembangan intellectual property (IP).
 
Chief Happiness Officer (CHO) Galaxy Corporation, Choi Yong Ho, menyebut Ryu Jun Yeol sebagai salah satu aktor Korea yang memiliki keseimbangan antara kualitas seni dan popularitas.
 
Menurutnya, kolaborasi antara kreativitas dan teknologi yang dimiliki perusahaan akan membuka peluang lebih luas bagi sang aktor untuk menjangkau pasar global.
 
Ryu Jun Yeol memulai debut aktingnya melalui film Socialphobia pada 2015. Namanya kemudian melejit berkat perannya dalam drama fenomenal Reply 1988.
 
Sejak saat itu, ia terus memperkuat reputasinya lewat sejumlah film sukses seperti The King, A Taxi Driver, Believer, Money, dan The Night Owl, yang membuktikan kemampuannya memainkan berbagai karakter dengan apik.
 
Saat ini, Ryu Jun Yeol juga tengah bersiap menyapa penonton melalui serial original Netflix Mousetrap yang dijadwalkan tayang dalam waktu dekat.
 
Bergabungnya sang aktor ke Galaxy Corporation diperkirakan akan semakin memperluas kiprahnya, tidak hanya di dunia akting tetapi juga dalam berbagai proyek hiburan berskala internasional.
 
Galaxy Corporation sendiri dikenal sebagai perusahaan enter-tech yang menggabungkan industri hiburan dengan teknologi AI.
 
Agensi ini telah menaungi sejumlah nama besar seperti G-Dragon, Song Kang Ho, Taemin, dan Kim Jong Kook.
 
Kehadiran Ryu Jun Yeol semakin memperkuat portofolio artis perusahaan sekaligus meningkatkan daya saing mereka di pasar hiburan global.
 
 
Editor: Novia Tri Astuti
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