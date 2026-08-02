Ryu Jun Yeol akan Perankan Drama Mousetrap, Umumkan Tanggal Tayang Perdana

JawaPos.com - Belakangan ini Netflix secara resmi mengumumkan Ryu Jun Yeol akan berperan dalam drama Korea Mousetrap.

Dikutip dari Soompi, Minggu (2/8), telah merilis trailer dan poster pertamanya, serta akan tayang perdana pada 28 Agustus.

Diadaptasi dari webtoon Field Mouse, Mousetrap menjadi drama thriller tentang seorang novelis penyendiri yang kehilangan segalanya.

Mulai nama, identitas, dan kekayaannya hilang karena seorang pria misterius yang hanya dikenal sebagai ‘Si Tikus.’

Untuk merebut kembali hidupnya, ia kerja sama dengan rentenir yang pernah mengejarnya, mereka memulai pengejaran intens demi menemukan kebenaran tersembunyi.

Menariknya, aktor Ryu Jun Yeol akan berperan sebagai Moon Jae, seorang novelis yang hidup dalam isolasi.

Adapun Sul Kyung Gu akan berperan sebagai No Ja, seorang rentenir yang tidak akan berhenti sampai mendapatkan uang.

Dalam trailer dan poster yang baru dirilis menyoroti situasi mengerikan yang dihadapi Moon Je, dimana jika ia gagal membuktikan bahwa ia adalah yang asli, ia akan menjadi penipu.

Di awal trailer, Moon Jae, yang hanya dikenal dengan nama pena-nya, terlihat menjalani kehidupan yang membosankan dan monoton di rumah.