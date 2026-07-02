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Leni Setya Wati
Jumat, 3 Juli 2026 | 05.17 WIB

Cast dan Staf My Royal Nemesis Liburan ke Vietnam, Rayakan Kesuksesan Drama Bersama

Ilustrai photo dari x @kodhitHD

JawaPos.com - Drama My Royal Nemesis tampaknya akan ditutup dengan momen yang tak kalah berkesan.

 
Setelah berbulan-bulan bekerja keras di lokasi syuting, para pemain dan staf produksi dikabarkan akan bertolak ke Vietnam untuk menikmati liburan bersama sebagai bentuk perayaan atas pencapaian drama tersebut.
 
Menurut laporan media Korea pada 2 Juli, sebagian pemain dan kru berencana menghabiskan waktu selama empat hari tiga malam di Phu Quoc, Vietnam.
 
Perjalanan ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk melepas penat sekaligus mengenang perjalanan panjang selama proses produksi.
 
Meski disebut sebagai reward vacation, pihak SBS memberikan klarifikasi bahwa liburan tersebut bukan merupakan perjalanan resmi yang diselenggarakan oleh stasiun televisi.
 
Sebaliknya, perjalanan ini merupakan agenda pribadi yang diinisiasi oleh sebagian pemain dan kru, sehingga tidak seluruh anggota tim dapat ikut serta.
 
Beberapa nama pemeran utama diperkirakan akan bergabung dalam perjalanan tersebut.
 
Namun, kehadiran masing-masing masih bergantung pada jadwal individu yang saat ini cukup padat dengan berbagai proyek dan aktivitas promosi.
 
Kabar liburan ini pun langsung menarik perhatian penggemar. Tradisi melakukan perjalanan bersama usai drama berakhir memang telah lama menjadi budaya di industri hiburan Korea.
 
Selain menjadi hadiah atas kerja keras seluruh tim, momen tersebut juga menjadi ajang mempererat hubungan yang telah terjalin selama proses syuting.
 
Di sisi lain, My Royal Nemesis berhasil mencuri perhatian penonton berkat perpaduan kisah fantasi, romansa, dan komedi yang menghibur.
 
Chemistry kuat antarpemeran, alur cerita yang segar, serta penampilan para pemain sukses membuat drama ini menjadi salah satu tontonan yang banyak diperbincangkan selama masa penayangannya.
 
Apabila rencana perjalanan berjalan sesuai jadwal, liburan ke Vietnam dipastikan akan menjadi penutup yang manis bagi seluruh tim My Royal Nemesis sebelum mereka kembali disibukkan dengan proyek-proyek baru.

Editor: Hanny Suwindari
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