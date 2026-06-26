Akhiri Perseteruan, Sarwendah dan Ruben Onsu Bakal Bertemu di Bulan Depan

JawaPos.com - Sarwendah melalui kuasa hukumnya, Chris Sam Siwu, menaruh harapan besar bisa segera mengakhiri perseteruan dengan mantan suaminya, Ruben Onsu.

Ia berharap hubungan bisa kembali membaik supaya lebih tenang dan dapat lebih fokus pada urusan pekerjaan serta aktivitas sehari-hari, tidak lagi terganggu oleh masalah.

Salah satu wujud keseriusan Sarwendah mau membangun hubungan baik mengakhiri perseteruan dengan Ruben Onsu, diagendakan sebuah pertemuan yang akan dilakukan pada bulan depan.

Chris Sam Siwu mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat undangan resmi untuk memfasilitasi pertemuan antara Sarwendah dengan Ruben Onsu.

"Pertemuan dijadwalkan pada 11 Juli. Sudah kami undang," ujar Chris Sam Siwu di bilangan Menteng Jakarta Pusat, Kamis (25/6).

Pihak Sarwendah menaruh harapan besar agar Ruben Onsu bisa memenuhi agenda pertemuan tersebut supaya permasalahan tidak berlarut-larut.

"Kami berharap ada titik temu, sehingga tidak ada lagi ribut-ribut," ujar Chris Sam Siwu.

Pihak Sarwendah ingin mengakhiri permasalahan dengan Ruben Onsu juga demi mengutamakan kepentingan anak-anak. Karena dalam kasus ini, katanya, yang menjadi korbannya adalah buah hati mereka, Thalia dan Thania.