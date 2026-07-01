Berhasil Bertahan 12 Minggu di Top 10 Billboard 200, ARIRANG BTS Sukses disukai Penggemar

JawaPos.com - Memiliki bakat serta kepopuleran, boygrup Korea BTS terus mencetak sejarah K-pop di Billboard 200 dengan ARIRANG.

Dilansir dari Soompi, Rabu (1/7), Billboard mengumumkan bahwa album studio terbaru BTS, "ARIRANG," tetap berada di peringkat ke-10 di tangga lagu Top 200 Albums.

Posisi tersebut menjdikan ARIRANG sebagai album-album terpopuler di Amerika Serikat, yang menarik antusiasme.

Faktanya, ARIRANG kini telah menghabiskan 12 minggu tidak berturut-turut di top 10 Billboard 200, menjadikannya album pertama dari artis Korea yang pernah mencapai prestasi tersebut.

Sukses di dunia musik, album ini juga telah berada di tangga lagu selama 14 minggu berturut-turut secara keseluruhan.

Sedangkan menurut Luminate (sebelumnya Nielsen Music), ARIRANG memperoleh total 33.000 unit album setara selama minggu yang berakhir pada 25 Juni.

Album studio kelima BTS ‘ARIRANG’ mencatat 4,06 juta pre-order per 22 Januari, menarik perhatian penggemar di seluruh dunia.