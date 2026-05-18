Selamat, BTS Terus Tuai Perhatian dan Raih Rekor di 10 Besar Billboard 200

JawaPos.com - Popularitas BTS yang tak lekang oleh waktu, kini membawa sang boygrup makin bersinar dan tetap stabil di 10 besar Billboard 200 dengan ARIRANG.

Dikutip dari Soompi, Senin (18/5), kini penggemar BTS pun ikut merasakan kebahagiaan dengan prestasi tersebut.

Makin menarik, Billboard mengabarkan bahwa album terbaru BTS ARIRANG berhasil mempertahankan posisi selama minggu ke delapan berturut-turut di tangga lagu Top 200 Albums.

Posisi tersebut diketahui menjadi ranking album-album terpopuler di Amerika Serikat, di peringkat ke-8.

Kabarnya, ARIRANG debut di peringkat No. 1 di Billboard 200 pada bulan Maret, yang pastinya membuat mereka makin semangat.

Karya mereka adalah album pertama dari artis Korea yang pernah menghabiskan delapan minggu di 10 besar.

Kemudian menurut Luminate (sebelumnya Nielsen Music), ARIRANG mendapat total 44.000 unit album setara selama minggu yang berakhir pada 14 Mei.

Kabarnya ARIRANG juga raih penjualan vinyl minggu terbesar di AS untuk album grup mana pun dengan penjualan 208.000 unit vinyl saja di minggu pertama.