Tuai Prestasi! NORMAL Jadi Lagu BTS ke-11 yang Tembus Top 40 Billboard Pop Radio Airplay

BTS. (Soompi)
JawaPos.com – Menoreh prestasi, karya boygrup Korea BTS bertajuk NORMAL masuk ke tangga lagu Pop Airplay Billboard.
Dilansir dari Soompi, Kamis (13/8), mereka membutuhkan waktu hampir lima bulan setelah perilisan awalnya pada bulan Maret
Pada tanggal 11 Agustus waktu setempat, Billboard mengumumkan bahwa ‘NORMAL’ memulai debutnya di peringkat ke-40 tangga lagu Pop Airplay.
Chart itu mengukur jumlah pemutaran mingguan di stasiun radio arus utama (mainstream) kategori Top 40 di seluruh Amerika Serikat.
Seperti yang diketahui, NORMAL menjadi salah satu lagu *B-side* dari album terbaru BTS yang bertajuk ARIRANG.
Selain itu, NORMAL kini menjadi lagu ke-11 dalam karier grup tersebut yang berhasil masuk ke tangga lagu Pop Airplay.
Sebelumnya, BTS pernah masuk ke tangga lagu ini dengan lagu-lagu seperti MIC Drop (Steve Aoki Remix), Fake Love, kolaborasi mereka dengan Steve Aoki, Waste It On Me.
Ada juga Boy With Luv, Make It Right, Dynamite, Butter, kolaborasi dengan Coldplay My Universe, Bad Decisions, serta lagu utama terbaru mereka, SWIM.
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