Dear Sarwendah, Ruben Onsu Butuh Rincian Detail Terkait Kebutuhan Nafkah Anak

JawaPos.com - Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya menegaskan bahwa dirinya siap bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dengan catatan apa yang menjadi hak dirinya sebagai orang tua terkait masalah pengasuhan anak dapat dipenuhi oleh Sarwendah.

"Enggak ada persyaratan-persyaratan. Ruben hanya ingin mendapatkan haknya sebagaimana yang sudah disepakati bersama yang tertuang dalam akta notaris nomor 39," kata Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu.

Terkait masalah nafkah anak, Ruben Onsu meminta rincian nyata dan jelas terkait apa saja yang memang dibutuhkan oleh anak-anak. Pihak Ruben tidak mau hanya ditunjukkan angka global namun tidak ada perinciannya secara jelas.

"Ruben mempertanyakan masalah itu, ingin ada satu pertanggungjawaban perincian ya," ungkap Minola Sebayang.

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Seandainya kebutuhan anak setiap bulannya sebesar Rp 200 juta, maka pihak Sarwendah diharapkan memberikan penjelasan terkait rincian dana itu digunakan untuk apa saja dan dapat dijelaskan secara detail.

Dengan demikian, Ruben Onsu dapat mengetahui angka yang sebenarnya terkait kebutuhan anak-anak selama satu bulan.

Terlepas dari hal tersebut, Minola Sebayang menegaskan inti dari permasalahan ini harus berfokus pada masalah pengasuhan anak apabila akan ada pertemuan dengan pihak Sarwendah. Karena itu adalah inti masalah bagi pihak Ruben Onsu.