Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Selasa, 30 Juni 2026 | 02.51 WIB

Dear Sarwendah, Ruben Onsu Butuh Rincian Detail Terkait Kebutuhan Nafkah Anak

Ruben Onsu. (Abdul Rahman) - Image

Ruben Onsu. (Abdul Rahman)

JawaPos.com - Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya menegaskan bahwa dirinya siap bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dengan catatan apa yang menjadi hak dirinya sebagai orang tua terkait masalah pengasuhan anak dapat dipenuhi oleh Sarwendah.

"Enggak ada persyaratan-persyaratan. Ruben hanya ingin mendapatkan haknya sebagaimana yang sudah disepakati bersama yang tertuang dalam akta notaris nomor 39," kata Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu.

Terkait masalah nafkah anak, Ruben Onsu meminta rincian nyata dan jelas terkait apa saja yang memang dibutuhkan oleh anak-anak. Pihak Ruben tidak mau hanya ditunjukkan angka global namun tidak ada perinciannya secara jelas.

"Ruben mempertanyakan masalah itu, ingin ada satu pertanggungjawaban perincian ya," ungkap Minola Sebayang.

Seandainya kebutuhan anak setiap bulannya sebesar Rp 200 juta, maka pihak Sarwendah diharapkan memberikan penjelasan terkait rincian dana itu digunakan untuk apa saja dan dapat dijelaskan secara detail.

Dengan demikian, Ruben Onsu dapat mengetahui angka yang sebenarnya terkait kebutuhan anak-anak selama satu bulan.

Terlepas dari hal tersebut, Minola Sebayang menegaskan inti dari permasalahan ini harus berfokus pada masalah pengasuhan anak apabila akan ada pertemuan dengan pihak Sarwendah. Karena itu adalah inti masalah bagi pihak Ruben Onsu.

"Pembicaraan-pembicaraan yang berkembang dari pihak sana terserah. Kalau kita tetap konsisten ini hanya masalah anak saja," ungkapnya.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Gugatan Hak Asuh Anak Sudah Rampung, Pengacara Tunggu Instruksi Ruben Onsu - Image
Entertainment

Gugatan Hak Asuh Anak Sudah Rampung, Pengacara Tunggu Instruksi Ruben Onsu

Senin, 29 Juni 2026 | 20.11 WIB

Akhiri Perseteruan, Sarwendah dan Ruben Onsu Bakal Bertemu di Bulan Depan - Image
Infotainment

Akhiri Perseteruan, Sarwendah dan Ruben Onsu Bakal Bertemu di Bulan Depan

Jumat, 26 Juni 2026 | 17.22 WIB

Sarwendah Punya Bukti, Bantah Persulit Ruben Onsu Bertemu Anak - Image
Entertainment

Sarwendah Punya Bukti, Bantah Persulit Ruben Onsu Bertemu Anak

Jumat, 26 Juni 2026 | 15.56 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

3

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

4

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

5

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

6

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

7

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

8

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore