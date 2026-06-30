Cerita Betrand Peto Soal Pertemuannya dengan Sarwendah dan Wendy Lo

Betrand Peto. (Instagram: betrandpetoputraonsu)
JawaPos.com - Sarwendah sempat membawa anak-anaknya ke Bandara Soekarno-Hatta menjelang keberangkatan Ruben Onsu ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah bersama sahabatnya, desainer Ivan Gunawan.
Dalam kesempatan itu, Betrand Peto sempat bertemu dengan Sarwendah dan adiknya, Wendy Lo. Pertemuan tersebut terjadi setelah pria yang kerap disapa Onyo menunjukkan sikap dan keberpihakannya terhadap Ruben Onsu dan sempat menyinggung Sarwendah- Wendy di media sosial.
Betrand Peto mengungkapkan bahwa dirinya sama sekali tidak menyangka Sarwendah dan Wendy Lo akan datang ke bandara.
"Waktu bunda dan adik-adik datang ke bandara nyamperin, itu di luar dugaanku. Aku nggak menyangka mereka akan datang," ujar Betrand Beto.
Onyo mengakui dirinya sempat menyapa Sarwendah dan adiknya, Wendy Lo. Pembicaraan mereka tidak panjang karena Betrand Peto minggir untuk tujuan memberikan kesempatan kepada Ruben Onsu bertemu dengan Sarwendah dan anak-anaknya.
"Aku mau beri ruang untuk adik-adik bisa bertemu ayah. Aku say hai sama bunda, sama Wendy juga. Kita sempat tatap-tatapan," ungkap Betrand Peto.
Dalam kesempatan itu, Onyo mengaku tidak bicara banyak dengan Sarwendah dan Wendy. Alhasil, mereka pun tidak ada pembicaraan sama sekali tentang unggahan Betrand Peto di media sosial yang menunjukkan keberpihakan terhadap Ruben Onsu.
"Kita tidak ngobrol banyak. Aku berusaha agar semuanya baik-baik saja," kata Onyo.
Betrand Peto menaruh harapan besar permasalahan yang terjadi antara Sarwendah dan Ruben Onsu bisa cepat berakhir supaya hubungan mereka bisa kembali membaik. Onyo tidak ingin kedua orang tuanya terus-terusan saling mengumbar permusuhan
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