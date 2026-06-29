Rating Agent Kim Reactivated Melonjak di Episode Kedua, Aksi So Ji Sub Kian Memikat Penonton

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JawaPos.com - Drama Korea terbaru Agent Kim Reactivated kembali membuktikan daya tariknya di minggu pertama penayangan.

Setelah mencuri perhatian lewat episode perdana, drama yang dibintangi So Ji Sub ini sukses mencatatkan peningkatan rating pada episode kedua.

Hasil tersebut menjadi bukti bahwa kisah aksi yang dipadukan dengan drama keluarga berhasil memikat hati penonton.

Berdasarkan data rating terbaru, Agent Kim Reactivated meraih rata-rata rating nasional sebesar 8,3 persen pada episode keduanya.

Angka tersebut meningkat dari episode perdana yang mencatat 6,4 persen, sekaligus menempatkan drama ini sebagai salah satu tayangan paling banyak disaksikan pada slot penayangannya.

Peningkatan rating tersebut tidak lepas dari alur cerita yang semakin intens.

Episode kedua membawa penonton mengikuti perjuangan Kim Do Hyun yang mulai menemukan petunjuk penting mengenai hilangnya sang putri.

Di saat yang sama, masa lalu sebagai agen rahasia perlahan kembali terungkap, membuka jalan menuju konflik yang jauh lebih besar.

Selain menghadirkan aksi yang menegangkan, drama ini juga menampilkan sisi emosional yang kuat.