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Aulia Ramadhani
Minggu, 28 Juni 2026 | 04.08 WIB

Byun Yo Han, Esom, Kim Jun Han Telah Selesaikan Proses Syuting Film Scandal, Kapan Tayang?

Pemeran Film Scandal. Sumber foto: Soompi - Image

Pemeran Film Scandal. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Kolaborasi menarik antara actor Korea  Byun Yo Han, Esom, Kim Jun Han, dan Kim Jong Soo akan tergambar dalam film mendatang berjudul Scandal.

Dikutip dari laman Soompi, Sabtu (27/6), telah menyelesaikan proses syuting dan tayang 2027, film ini mengisahkan  keluarga Yedong Kwon, yang telah menjalankan bisnis ilegal berbahaya selama beberapa generasi.

Namun kekacauan terjadi setelah cucu tertua dari putra kedua keluarga meninggal, membuat anggota keluarga bersaing untuk posisi pewaris berikutnya.

Berperan sebagai Park Ki Tae, Byun Yo Han siap menjadi seorang pria yang telah lama menangani tugas-tugas terberat dalam keluarga Yedong Kwon.

Menurutnya, setiap kali mengerjakan sebuah adegan di lokasi syuting dengan sangat intens, sutradara, aktor, dan kru semuanya bekerja sama untuk menciptakan setiap adegan.

“Saya bersemangat untuk semua adegan, dan berharap penonton akan sepenuhnya merasakan berbagai emosi yang telah kami upayakan untuk disampaikan ketika film ini dirilis,” ungkapnya.

Adapun Esom, akan memerankan Kwon So Hyun, putri sulung keluarga Kwon, mengatakan, “So Hyun adalah karakter yang harus menjadi jangkar cerita.”

Ia berpendapat, dirinya perlu mempertahankan chemistry dan koneksi emosional yang kuat dengan karakter lain sepanjang film.

Kim Jun Han, yang berperan sebagai Kwon Do Young, cucu tertua keluarga Yedong Kwon, berkomentar, “Setiap kali sebuah proyek berakhir, awalnya tidak pernah terasa nyata.”

Nantinya Kim Jong Soo, memerankan Kwon Byung Ryeol, seorang paman yang menginginkan posisi pewaris, berbagi, “Seperti halnya setiap syuting, saya selalu memiliki harapan tinggi, jadi mohon nantikan.”

Editor: Hanny Suwindari
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