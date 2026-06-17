Tiffany Young Beberkan Sifat Byun Yo Han yang Membuatnya Yakin Menikah

Tiffany ungkap alasannya untuk mantap menikah. (Naver)

JawaPos.com - Masih menjadi pengantin baru, kabar mengenai pernikahan Tiffany Young dan Byun Yo Han masih menjadi topik hangat.

Diundang sebagai bintang tamu di SBS No, But Seriously!, Tiffany ungkap alasannya mantap menikah dengan sang aktor.

Dulu, ia mengaku merupakan sosok yang ambisius terhadap karirnya dan menikah bukan bagian dari rencananya.

"Dulu saya adalah tipe Power J yang sangat terorganisir dan memiliki ambisi besar dalam pekerjaan," ucapnya dikutip dari Naver.

Namun, segalanya berubah setelah ia bertemu Byun Yo Han melalui sebuah proyek drama.

"Begitu hidup saya menemukan ritmenya, saya berpikir, 'Saya ingin bersama orang ini.'" ucap member Girls Generation tersebut.

Tiffany menjelaskan bahwa sifat Byun Yo Han yang tegas dan bertanggung jawab membuatnya merasa aman.

"Suami saya adalah orang yang sangat tegas. Tindakannya jelas, dan dia memiliki rasa tanggung jawab yang kuat," bebernya tentang sifat Byun Yo Han yang membuatnya jatuh hati.

Ia menambahkan bahwa dirinya merasa stabil atau aman karena bisa mengandalkan sang suami.

"Melihatnya, saya berpikir, 'Inilah dia.'" tegasnya.

Keduanya diketahui mengakui hubungan mereka tahun lalu dan telah mendaftarkan pernikahan mereka secara hukum pada tahun ini tanpa menggelar upacara pernikahan terpisah.