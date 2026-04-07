Sischa Widya Maharani
07 April 2026, 22.08 WIB

Mendadak Menikah! Tiffany Young Ungkap Alasan di Baliknya

Tiffany Young diundang dalam acara JTBC Please Take Care of My Refrigerator. (Naver)

 
JawaPos.com - Baru-baru ini Tiffany Young membagikan kisah pribadinya mengenai pernikahannya yang mengejutkan banyak orang. 
 
Ia juga mengungkap alasan di balik keputusannya melewatkan resepsi dan memilih langsung mendaftarkan pernikahan.
 
Cerita ini disampaikan saat ia tampil dalam acara variety JTBC Please Take Care of My Refrigerator bersama Hyoyeon.
 
Dalam acara tersebut, Hyoyeon mengaku sangat terkejut dengan kabar pernikahan Tiffany. 
 
Menurut Hyoyeon, Tiffany dikenal sebagai sosok yang sangat serius dalam karirnya sehingga banyak yang mengira ia akan lebih memilih pekerjaan dibandingkan kehidupan asmara.
 
Namun, istri Yo Han tersebut justru menunjukkan sisi berbeda. Ia mengungkap bahwa ia akhirnya menemukan seseorang yang ingin ia cintai dan bersama dalam hidupnya.
 
“Aku ingin segera menjadi pasangan yang menikah secara sah agar kami bisa bersama,” ujar sang idol yang dikutip dari Naver.
 
Ia juga menjelaskan alasan utama tidak menggelar upacara pernikahan. Bagi Tiffany, waktu yang dihabiskan bersama pasangan setiap hari jauh lebih penting dibandingkan resepsi.
 
"Upacara pernikahan itu penting, tetapi waktu yang dihabiskan bersama setiap hari lebih penting," terang member SNSD atau biasa disebut dengan Girls Generation.
 
Diketahui, Tiffany resmi menikah dengan Byun Yo Han pada 27 Februari setelah menjalin hubungan sejak proyek drama Uncle Samsik pada tahun 2024.
 
Editor: Novia Tri Astuti
