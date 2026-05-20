Ji Sung dan Ha Yun Kyung akan Beradu Akting di Drama mendatang Apartment, Intip tanggal Tayangnya

Ji Sung dan Ha Yun Kyung. (Soompi)
JawaPos.com - Pernah berperan di The Devil Judge, aktor Korea Ji Sung dikabarkan akan bermain di drama bertajuk Apartment.
Dilansir dari Soompi, Rabu (20/5), drama milik JTBC itu mengumumkan penayayangan perdananya yaitu pada bulan Juli mendatang.
Menariknya, Apartment mengisahkan mantan gangster Hae Kang yang mencalonkan diri sebagai presiden asosiasi apartemen.
Hal itu betujuan untuk mendapatkan uang tersembunyi di gedung tersebut dan bekerja sama dengan para penghuni untuk mengungkap korupsi.
Makin seru, Ji Sung berperan sebagai Park Hae Kang, mantan bos geng Oasis yang terkenal dengan rekor utang tak tertagihnya yang legendaris sebesar 0 persen.
Untuk mengumpulkan 10 miliar won untuk menyelamatkan Yong Man, yang seperti ayah baginya, ia menjadi presiden asosiasi apartemen.
Ha Yun Kyung berperan sebagai Kang Ha Ri, yang bermimpi menjadi pengacara di firma hukum besar We Partners.
Sebaliknya, ia bekerja paruh waktu di meja konsultasi hukum gratis firma tersebut, di mana ia terlibat dengan Park Hae Kang.
Di sisi lain, ada Park Byung Eun, ia akan memerankan karakter Lee Choong Won, seorang penjahat mewah.
