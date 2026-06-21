Terlalu Perhatian, Amanda Manopo Larang Kenny Austin Bersihkan Pup Anak

Aktris Amanda Manopo. (Instagram: amandamanopo)
JawaPos.com - Pasangan suami istri Kenny Austin dan Amanda Manopo kini sudah menyandang status baru sebagai orang tua atau ayah dan ibu setelah buah hati pertama mereka, baby Zac, terlahir ke dunia pada 6 Juni 2026.
Kenny Austin senang sekali akhirnya dirinya memiliki anak. Dia pun kerap mengajak buah hatinya bermain jika sedang berada di rumah.
Meski begitu, Kenny Austin dilarang oleh Amanda Manopo membersihkan pup buah hatinya. Bintang sinetron Ikatan Cinta melarang karena dia terlalu perhatian kepada buah hatinya, khawatir terjadi hal-hal tidak diinginkan.
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"Dia (Kenny) belum bisa bersihin pup karena aku bilang nggak usah, aku saja. Karena takutnya nggak bersih atau apa," kata Amanda Manopo.
Perempuan berusia 26 tahun sangat mengkhawatirkan buah hatinya bakal mengalami iritasi jika suaminya dilibatkan dalam proses membersihkan buah hatinya.
Menurut Amanda Manopo, iritasi bisa terjadi jika bagian tubuh anaknya tidak benar-benar bersih.
"Dia sensitif kulitnya, cukup lumayan sensitif sama kayak bapaknya. Jadi, apa-apa dia bisa gampang merah, gatal," ujarnya.
Meski kulit anaknya gampang terkena gatal atau merah jika tubuhnya tidak benar-benar bersih, Amanda Manopo bersyukur buah hatinya itu tidak sampai mengalami eksim.
"Untungnya nggak sampai eksim sih," tuturnya.
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