Baru Saja Melahirkan, Amanda Manopo Ngebet Mau Punya Anak Lagi

JawaPos.com - Melahirkan bagi sejumlah perempuan terasa menakutkan akibat pengalaman sulit penuh perjuangan selama proses persalinan yang pernah dialaminya sebelumnya. Hal itu tidak terjadi bagi artis Amanda Manopo.

Bintang sinetron Ikatan Cinta sama sekali tidak merasakan trauma saat melahirkan buah hati pertamanya, baby Zac, yang lahir pada 6 Juni 2026 lalu. Amanda Manopo justru mengungkapkan keinginannya untuk punya anak lagi dalam waktu dekat biar sekalian fokus ke anak.

"Memangnya kenapa (baru melahirkan mau hamil lagi). Boleh dong ya kan, yang penting gas terus ya kan Mas," ujar Amanda Manopo sambil melirik ke arah suaminya, Kenny Austin, di Jakarta, Minggu (21/6).

Amanda Manopo mengaku tidak melakukan tindakan apa pun untuk menghalangi terjadinya proses kehamilan. Karena dia sudah siap lahir dan batin jika dalam waktu dekat hamil calon buah hati kedua.

"Tergantung Tuhan yang ngasih ya. Yang penting kita nggak mau nunda, nggak mau apa. Ya sudah (mudah-mudahan) dikasih kelancaran aja nanti sama Tuhan (bisa hamil anak kedua)," ungkap Amanda Manopo.

Jika Tuhan belum memberikan anugerah berupa kehamilan anak kedua, Amanda Manopo tidak masalah. Dia mengaku akan fokus mengurusi anak pertamanya terlebih dahulu.

Amanda bersyukur ASI-nya subur sehingga buah hatinya tidak kekurangan ASI. Selama masa menyusui, Amanda Manopo tidak ada pantangan soal makanan. Dia tidak terlalu memperhatikan berat badannya naik karena yang paling utama adalah memberikan gizi dan nutrisi terbaik buat si kecil.

"Aku harus banyak makan karena berpengaruh ke anak," ujar Amanda Manopo.