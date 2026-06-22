Amanda Manopo Rela Tidak Punya Badan Ideal hingga Korbankan Pekerjaan Demi Anak

JawaPos.com - Amanda Manopo tidak menahan mengonsumsi makanan karena khawatir berat badannya naik. Sejak hamil dan melahirkan buah hati pertama, istri Kenny Austin itu makan semua jenis makanan yang memang disukainya.

Jika ada pantangan selama masa kehamilan, setelah buah hatinya lahir, Amanda Manopo langsung memakannya kembali. Misalnya, saat hamil dia tidak diperbolehkan makan nanas, sekarang Manda bisa bebas mengonsumsinya lagi.

"Memang nggak ada diet-dietan sih. Aku makan apa saja yang penting aku dan anak aku sehat," kata Amanda Manopo saat ditemui di Jakarta, Minggu (21/6).

Amanda rela mengorbankan tidak memiliki bentuk tubuh ideal untuk saat ini demi memastikan buah hatinya ternutrisi dengan baik lewat ASI yang diberikan Amanda Manopo secara langsung.

"Kalau ibu menyusui kan memang nggak boleh diet ya, nggak boleh mengurangi asupan makanan karena itu nutrisinya buat baby," ungkapnya.

Bukan hanya mengorbankan tidak memiliki bentuk tubuh yang ideal, Amanda Manopo juga mengorbankan pekerjaan dengan vakum sementara dari aktivitasnya di dunia hiburan.

Hal itu dilakukan bintang sinetron Ikatan Cinta karena tidak mau meninggalkan buah hatinya yang masih kecil, baru lahir pada 6 Juni 2026.

"Suami sebenarnya ngizinin aku kerja, cuma kalau dari aku masih tahan dulu karena menikmati waktu sama Zac," tuturnya.