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Leni Setya Wati
Sabtu, 27 Juni 2026 | 01.30 WIB

Chae Won Bin Resmi Bergabung di Moving 2, Siap Hadirkan Warna Baru dalam Dunia Superhero Disney+

Ilustrai photo dari Pinterest @Bree

 

 
 
JawaPos.com - Antusiasme terhadap Moving 2 semakin memuncak setelah aktris muda berbakat Chae Won Bin dipastikan bergabung dalam jajaran pemeran musim terbaru serial orisinal Disney+ tersebut.
 
Kehadirannya bukan hanya menambah deretan bintang papan atas yang telah lebih dulu dikonfirmasi, tetapi juga membuka peluang lahirnya karakter baru yang akan memperluas semesta Moving.
 
Kesuksesan musim pertama yang memadukan aksi, fantasi, dan drama keluarga membuat Moving menjelma sebagai salah satu serial Korea paling berpengaruh dalam beberapa tahun terakhir.
 
Kini, dengan bergabungnya Chae Won Bin, musim kedua diprediksi akan menghadirkan cerita yang lebih besar, lebih emosional, dan semakin penuh kejutan.
 
Bergabung dalam Moving 2 menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan karier Chae Won Bin.
 
Aktris yang dikenal lewat kemampuan aktingnya yang emosional dan ekspresif ini terus menunjukkan perkembangan yang konsisten melalui berbagai proyek drama.
 
Kesempatan tampil dalam serial berskala global seperti Moving menjadi bukti bahwa namanya kini semakin diperhitungkan sebagai salah satu aktris muda yang sedang bersinar di industri hiburan Korea Selatan.
 
Di musim kedua, Chae Won Bin akan berbagi layar dengan para pemeran yang telah memikat penonton sejak musim pertama, termasuk Ryu Seung Ryong, Han Hyo Joo, Zo In Sung, Cha Tae Hyun, Go Youn Jung, dan Kim Do Hoon.
 
Kolaborasi antara para pemeran lama dan wajah-wajah baru diharapkan mampu menghadirkan dinamika cerita yang lebih segar, sekaligus memperkaya hubungan antarkarakter dalam dunia Moving.
 
Hingga saat ini, identitas karakter yang akan diperankan Chae Won Bin masih dirahasiakan oleh tim produksi. Namun, justru kerahasiaan tersebut memicu berbagai teori dan spekulasi di kalangan penggemar.
 
Banyak yang menduga karakter barunya akan memiliki kemampuan super yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya atau menjadi sosok penting yang membawa perubahan besar dalam alur cerita.
 
Apa pun perannya nanti, kehadiran Chae Won Bin diyakini akan memberikan warna baru bagi perjalanan para karakter utama.
 
Setelah mengungkap rahasia para manusia berkekuatan super pada musim pertama, Moving 2 akan membawa cerita ke level yang lebih luas.
 
Para karakter tidak hanya harus menghadapi musuh yang semakin kuat, tetapi juga berjuang melindungi keluarga dan orang-orang yang mereka cintai dari ancaman baru.
 
Dengan konflik yang semakin kompleks dan skala cerita yang lebih besar, musim kedua diperkirakan akan menghadirkan aksi yang lebih spektakuler, emosi yang lebih mendalam, serta kejutan-kejutan yang sulit ditebak hingga akhir cerita.
 
Sejak diumumkan memasuki tahap produksi, Moving 2 telah menjadi salah satu drama Korea yang paling dinantikan oleh penggemar di seluruh dunia.
 
Bergabungnya Chae Won Bin semakin memperkuat ekspektasi bahwa musim terbaru akan menghadirkan pengalaman menonton yang lebih memikat dibandingkan pendahulunya.
 
Dengan naskah yang kembali ditulis oleh Kang Full, dukungan jajaran pemain berkualitas, serta produksi berskala besar, Moving 2 memiliki semua elemen untuk kembali mencetak kesuksesan global saat resmi tayang.
 
 
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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