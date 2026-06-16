Mulai Syuting Moving 2, Go Yoon Jung Ungkap Kebahagiaan: Rasanya Seperti Bertemu Keluarga Lagi

JawaPos.com - Aktris Go Yoon Jung menjalani paruh pertama tahun 2026 dengan berbagai proyek mulai dari drama Netflix Lost in Translation, JTBC Everyone Fights Their Worthlessness, hingga meraih dua penghargaan di ASEA 2026.

Ia mengaku bersyukur atas pencapaian tersebut dan menyebut pengalaman itu sangat berarti baginya.

Yoon Jung juga berbicara tentang Koo Kyo Hwan lawan mainnya dalam Mother and Son. Menurutnya, Kyo Hwan memiliki gaya akting yang terlihat bebas tetapi tetap memiliki arah yang kuat dan ia mengaku banyak belajar dan terinspirasi dari sang aktor.

Mengenai Moving 2, sang aktris membagikan kabar terbaru mengenai serial hits Disney+ tersebut.

Ia mengungkapkan kebahagiaannya bisa kembali bekerja bersama para pemain musim pertama.

"Rasanya seperti bertemu kembali dengan keluarga setelah sekian lama, dan saya merasa lega mengetahui bahwa kami akan bekerja sama lagi," ucapnya mengutip dari Naver.

Saat ditanya karakter yang paling merepresentasikan dirinya, Go Yoon Jung mengatakan sulit memilih satu sosok.

Baginya, setiap karakter dan orang yang ditemui dalam setiap proyek telah membantu memperluas cara pandangnya dan membentuk dirinya hingga saat ini.

Ke depannya, ia ingin terus mengambil tantangan baru tanpa terpaku pada citra tertentu.