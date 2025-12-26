Bicarakan Film HOPE, Hwang Jung Min, Zo In Sung, dan Jung Ho Yeon Jalani Pemotretan dan Wawancara dengan ELLE Korea

JawaPos.com - Menimbulkan antusiasme, Hwang Jung Min, Zo In Sung dan Jung Ho Yeon Jalani pemotretan serta wawancara dengan ELLE Korea.

Dikutip dari Soompi, Kamis (25/6), pemeran HOPE itu menunjukkan chemistry yang luar biasa, di sisi lain film tersebut juga telah diundang ke bagian kompetisi utama Festival Film Cannes ke-79

Film Garapan sutradara Na Hong Jin yang tayang di bioskop pada 15 Juli ini mengikuti Bum Seok (Hwang Jung Min), kepala pos polisi di Pelabuhan Hopo, sebuah desa di dekat Zona Demiliterisasi (DMZ).

Akhirnya pemuda setempat melaporkan penampakan harimau, namun keadaan darurat menimpa Bum Seok dan seluruh desa, termasuk seorang pemburu muda bernama Sung Ki (Zo In Sung).

Hwang Jung Min, yang memerankan Bum Seok, menggambarkan HOPE sebagai proyek yang sangat unik dan berbeda dari apa pun yang pernah ia lihat sebelumnya.

Ia melanjutkan, “Cara skala besar berpadu dengan karakter yang terasa begitu biasa juga sangat menarik, ‘HOPE’ bukan hanya tentang mengejar dan dikejar.”

Kemudian Zo In Sung memerankan Sung Ki, yang akan menjadi seorang pemburu muda pelacak makhluk pengganggu desa, turut merefleksikan proses pembuatan film.

“Untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya, semua aktor dan kru mengumpulkan keberanian mereka dan mencoba segalanya tanpa penyesalan,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan makna HOPE, "Harapan tidak datang kepada mereka yang tidak berbuat apa-apa, namun hadir kepada yang memberikan usaha terbaik.”