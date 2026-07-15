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Leni Setya Wati
Kamis, 16 Juli 2026 | 04.15 WIB

Hwang Jung Min dan Jung Ho Yeon Jadi Bintang Tamu Perdana Whenever Possible Season 5 

Whenever Possible Season 5, Yoo Jae Suk, Hwang Jung Min, Jung Ho Yeon, Yoo Yeon Seok (x @bluespringpuppy)

 

JawaPos.com - Variety SBS berjudul Whenever Possible kembali dengan Season 5 pada 11 Agustus.
 
Dilansir dari soompi, menjelang penayangannya, aktor Hwang Jung Min dan aktris Jung Ho Yeon akan menjadi "gap friends" pertama yang membuka musim terbaru acara tersebut.
 
Hwang Jung Min menjadi sorotan tersendiri karena ia akhirnya mewujudkan keinginannya tampil di Whenever Possible setelah sebelumnya mengungkapkan minatnya melalui konten YouTube Pinggyego.
 
Kabar tersebut langsung disambut antusias penggemar yang telah lama menantikan reuni sang aktor dengan MC Yoo Jae Suk di layar kaca.
 
Jung Ho Yeon yang kini aktif membangun karier di panggung internasional juga akan bergabung dalam episode perdana. 
 
Interaksi pertamanya bersama Yoo Jae Suk dan Yoo Yeon Seok diprediksi menghadirkan chemistry baru, lengkap dengan berbagai permainan seru yang menjadi ciri khas program ini.
 
Whenever Possible lebih dulu mencatat performa impresif lewat Season 4. Variety show ini berhasil memimpin rating di slot penayangannya pada seluruh episode dan mempertahankan posisi sebagai program hiburan serta drama Selasa dengan rating tertinggi selama 15 pekan berturut-turut.
 
Popularitasnya juga tercermin dari peringkat tinggi dalam indeks reputasi merek variety show Korea.
 
Hwang Jung Min dan Jung Ho Yeon akan menjadi pembuka yang kuat untuk musim terbaru.
 
Mereka juga menjanjikan deretan "gap friends" lainnya dengan kisah unik dan tantangan yang lebih seru, sehingga setiap episode akan menghadirkan momen tak terduga bagi para peserta maupun penonton.
 
Dengan kombinasi bintang tamu papan atas, chemistry para MC, serta konsep permainan yang semakin segar, Whenever Possible Season 5 diprediksi kembali menjadi salah satu variety show paling dinantikan saat mulai mengudara pada 11 Agustus.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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