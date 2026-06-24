Tawaran Apa yang diberikan Choi Min Sik kepada Choi Hyun Wook? Nantikan Drama Notes from the Last Row

JawaPos.com - Jadi drama Korea yang dinantikan, Notes from the Last Row telah merilis video pratinjau baru menjelang penayangan perdananya.

Dikutip dari laman Soompi, Rabu (24/6), diambil dari drama Spanyol dengan judul yang sama, Notes from the Last Row mengisahkan Heo Mun Oh (Choi Min Sik), seorang penulis gagal yang menjadi profesor sastra Korea.

Setelah ia menemukan bakat menulis luar biasa dari Lee Kang (Choi Hyun Wook), seorang mahasiswa yang selalu duduk di barisan belakang kelasnya, Heo Mun Oh secara bertahap menjadi terobsesi.

Terlihat dari cuplikan, menyoroti Heo Mun Oh melakukan percakapan pribadi dengan mahasiswanya, Lee Kang.

Kemudian Heo Mun Oh bertanya, “Apa yang ingin kamu tulis?” Lee Kang menjawab, “Apa maksudmu? Ini tugas, jadi aku hanya menulis apa pun yang kurasakan.”

Semakin menegangkan, Heo Mun Oh terus melontarkan pertanyaan misterius, “Kau iri pada Kim Se Yun (Lee Jin Woo), kan?”

Lebih lanjut, Heo Mun Oh menambahkan, “Dia sepertinya tidak peduli sama sekali apakah kau iri padanya atau tidak,” Lee Kang menjawab dengan pertanyaan, “Apakah kau juga merasakannya? Perasaan itu?”

Heo Mun Oh menyatakan, “Intinya adalah kau harus terus menulis,” ia melanjutkan, “Kau punya bakat, dan ikuti les sastra privat denganku seminggu sekali.”

Ketika Lee Kang menolak, mengatakan bahwa uang dari pekerjaan paruh waktunya lebih penting baginya, Heo Mun Oh bahkan menawarkan untuk membayar Lee Kang.