Drama Notes from the Last Row Rilis Teaser, Intip Kisah Menarik Choi Min Sik dan Choi Hyun Wook

JawaPos.com - Belakangan ini, Netflix telah merilis poster dan teaser pertama untuk drama Korea mendatangnya, Notes from the Last Row, yang akan diperankan Choi Hyun Wook.

Dikutip dari Soompi, Sabtu (30/5), drama thriller psikologis ini menyoroti Heo Mun Oh (Choi Min Sik), seorang penulis, ia gagal menjadi profesor sastra Korea dan belum menerbitkan karya baru selama 20 tahun.

Kemudian ia menemukan bakat menulis luar biasa dari Lee Kang (Choi Hyun Wook), seorang mahasiswa yang selalu duduk di barisan belakang kelasnya.

Menarik untuk disaksikan di waktu luang, Heo Mun Oh secara bertahap menjadi terobsesi dengan draf pemuda itu.

Poster yang baru dirilis menciptakan ketegangan yang menyeramkan melalui kontras yang mencolok antara kedua karakter.

Namun Heo Mun Oh tampak terguncang, seolah-olah dikuasai oleh sesuatu, sementara Lee Kang memancarkan aura dingin dan sinis.

Beberapa kalimat yang mengintip melalui celah-celah robekan di poster semakin meningkatkan rasa ingin tahu tentang pelajaran sastra pribadi rahasia pasangan tersebut.

Cuplikan tersebut mengikuti Heo Mun Oh saat ia menemukan kembali gairahnya untuk menulis setelah bertemu dengan karya Lee Kang.

Awalnya, kata-kata penyemangatnya, "Kamu berbakat", menunjukkan awal dari hubungan mentor-murid yang hangat.