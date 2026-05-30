Drama Notes from the Last Row Rilis Teaser, Intip Kisah Menarik Choi Min Sik dan Choi Hyun Wook

Choi Min Sik dan Choi Hyun Wook. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Belakangan ini, Netflix telah merilis poster dan teaser pertama untuk drama Korea mendatangnya, Notes from the Last Row, yang akan diperankan Choi Hyun Wook.
Dikutip dari Soompi, Sabtu (30/5), drama thriller psikologis ini menyoroti Heo Mun Oh (Choi Min Sik), seorang penulis, ia gagal menjadi profesor sastra Korea dan belum menerbitkan karya baru selama 20 tahun.
Kemudian ia menemukan bakat menulis luar biasa dari Lee Kang (Choi Hyun Wook), seorang mahasiswa yang selalu duduk di barisan belakang kelasnya.
Menarik untuk disaksikan di waktu luang, Heo Mun Oh secara bertahap menjadi terobsesi dengan draf pemuda itu.
Poster yang baru dirilis menciptakan ketegangan yang menyeramkan melalui kontras yang mencolok antara kedua karakter.
Namun Heo Mun Oh tampak terguncang, seolah-olah dikuasai oleh sesuatu, sementara Lee Kang memancarkan aura dingin dan sinis.
Beberapa kalimat yang mengintip melalui celah-celah robekan di poster semakin meningkatkan rasa ingin tahu tentang pelajaran sastra pribadi rahasia pasangan tersebut.
Cuplikan tersebut mengikuti Heo Mun Oh saat ia menemukan kembali gairahnya untuk menulis setelah bertemu dengan karya Lee Kang.
Awalnya, kata-kata penyemangatnya, "Kamu berbakat", menunjukkan awal dari hubungan mentor-murid yang hangat.
Tetapi suasana dengan cepat berubah menjadi gelap ketika Heo Mun Oh semakin terobsesi dengan tulisan Lee Kang dan mulai menggali kebenaran di baliknya.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat