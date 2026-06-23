Mengejutkan! Jiwon fromis_9 Akui Tak Dapat Gaji Selama 8 Tahun Sejak Debut

JawaPos.com - Jiwon fromis_9 membuat pengakuan mengejutkan terkait kondisi keuangannya selama berkarir sebagai idol.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki penghasilan selama 8 tahun sebelum akhirnya mulai merasakan kestabilan finansial dalam dua tahun terakhir.

Pengakuan tersebut disampaikan Jiwon saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Workman.

Dalam video yang diunggah pada 17 Juni, ia menjalani pengalaman bekerja paruh waktu sebagai teller bank.

Di sela-sela aktivitasnya, Jiwon berbincang santai dengan senior yang membimbingnya. Keduanya sedang berada di ruang penyimpanan sambil menikmati cemilan jeli dan berbicara tentang kehidupan kerja.

Jiwon kemudian bertanya mengenai bagian tersulit dari pekerjaan di bank. Senior tersebut menjawab dengan jujur bahwa datang bekerja setiap hari justru menjadi tantangan terbesar karena waktu terasa berjalan sangat lambat hingga jam pulang tiba.

Rasa penasaran Jiwon berlanjut ketika ia menanyakan besaran gaji tahunan seniornya. Namun, sang senior balik meminta Jiwon untuk membandingkannya dengan pendapatan yang ia terima sebagai seorang idol.

Setelah mendengar nominal tersebut, Jiwon tampak terkejut dan mengaku bahwa jumlah itu tergolong besar menurutnya.

Seniornya kemudian bercanda dengan bertanya apakah pendapatan Jiwon dua hingga tiga kali lipat lebih tinggi.