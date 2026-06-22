Overdo Siap Tayang! Zhang Linghe dan Wang Churan Tampilkan Romansa Penuh Luka dan Rahasia

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JawaPos.com - Drama China Overdo sukses mencuri perhatian bahkan sebelum penayangan perdananya.

Dibintangi Zhang Linghe dan Wang Churan, serial bergenre romansa, melodrama, dan republik ini menawarkan kisah cinta yang menyayat hati, dipenuhi intrik keluarga, pengkhianatan, hingga perebutan kekuasaan.

Tak heran, Overdo berhasil mengumpulkan jutaan reservasi sejak masa pratayang dan menjadi salah satu drama China paling dinantikan pada 2026.

Diadaptasi dari novel populer karya Fei Wo Si Cun, Overdo mengajak penonton menyelami perjalanan cinta yang penuh luka, rahasia, dan penyesalan dengan balutan sinematografi yang elegan.

Sinopsis Overdo

Berlatar di Shanghai pada era Republik Tiongkok, kisah ini mengikuti perjalanan Murong Qingyi (Zhang Linghe), putra seorang panglima perang yang hidupnya berubah drastis setelah tertukar sejak kecil.

Ia tumbuh di bawah asuhan ayah angkat yang kejam, menjalani masa kecil yang dipenuhi penderitaan dan kehilangan.

Takdir kemudian mempertemukannya dengan Ren Susu (Wang Churan), gadis berhati lembut yang menyelamatkan hidupnya. Namun, kebaikan Ren Susu justru membawa bencana bagi keluarganya sendiri.

Sejak saat itu, jalan hidup keduanya terus diwarnai perpisahan, pengorbanan, dan luka yang tak kunjung sembuh.

Ketika takdir kembali mempertemukan mereka beberapa tahun kemudian, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara keduanya.

Sayangnya, kebahagiaan itu hanya berlangsung sesaat. Demi melindungi orang-orang yang dicintainya, Ren Susu memilih menghilang dengan memalsukan kematiannya.

Tiga tahun berlalu, Ren Susu muncul kembali dengan identitas baru yang mengejutkan. Ia kini menjadi calon kakak ipar Murong Qingyi.

Pertemuan yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan justru membuka kembali masa lalu yang kelam, memaksa keduanya menghadapi cinta yang belum usai sekaligus rahasia besar yang selama ini tersembunyi.

Chemistry Zhang Linghe dan Wang Churan Jadi Sorotan

Selain mengandalkan jalan cerita yang emosional, Overdo juga menjadi perbincangan berkat chemistry kuat antara Zhang Linghe dan Wang Churan.

Perpaduan visual menawan serta kemampuan akting keduanya diyakini mampu menghidupkan kisah cinta yang rumit dan penuh emosi.

Dengan konflik yang semakin intens di setiap episode, Overdo siap membawa penonton larut dalam kisah tentang cinta yang dipisahkan oleh takdir, pengorbanan yang tak terelakkan, dan harapan yang terus bertahan di tengah luka.