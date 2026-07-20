'Overdo' Akhirnya Rilis, Zhang Ling He dan Wang Chu Ran Dipertemukan Kembali

JawaPos.com – Drama China "Overdo", akhirnya resmi tayang. Mengusung genre romansa dengan balutan misteri dan intrik politik, serial ini mengajak penonton menyelami kisah emosional yang berlatar Shanghai pada era Republik Tiongkok.

Dilansir dari soompi, cerita ini berpusat pada Murong Qing Yi, yang diperankan Zhang Ling He, putra bungsu dari seorang panglima perang berpengaruh.

Di balik statusnya yang terpandang, Qing Yi menyimpan luka batin akibat masa kecil yang penuh trauma.

Hidupnya berubah ketika ia diselamatkan oleh seorang perempuan pemberani bernama Ren Su Su (Wang Chu Ran) saat berusaha melarikan diri dari situasi berbahaya.

Pertemuan tersebut menumbuhkan ikatan mendalam di antara keduanya. Namun, keadaan memaksa Su Su memalsukan kematiannya demi melindungi orang-orang yang ia sayangi.

Keputusan itu membuat Qing Yi kehilangan sosok yang paling berarti dalam hidupnya dan meninggalkan luka yang sulit disembuhkan.

Tiga tahun kemudian, Su Su kembali secara tak terduga dengan identitas baru sebagai Fang Mu Lan, perempuan yang justru diperkenalkan sebagai calon kakak ipar Qing Yi.

Kemunculannya membuka kembali kenangan lama sekaligus menghadirkan berbagai pertanyaan yang selama ini belum terjawab.

Di tengah hubungan yang rumit, keduanya harus bekerja sama menghadapi ancaman besar yang mengintai negara.