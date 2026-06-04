Acara Promosi Zhang Linghe Berakhir Ricuh Setelah Massa Memaksa Masuk ke Dalam Mall

Zhang Linghe (Instagram @zhanglinghe_1230)
JawaPos.com – Acara promosi yang dijadwalkan menghadirkan aktor Tiongkok Zhang Linghe di sebuah pusat perbelanjaan di Nanning, Guangxi, berubah menjadi kekacauan.
Dilansir dari laman Independent pada Kamis (4/6), Ribuan penggemar memadati area sekitar lokasi sejak pagi hari untuk mendapatkan posisi terbaik menyaksikan sang aktor.
Situasi semakin tidak terkendali ketika pintu pusat perbelanjaan dibuka dan kerumunan berbondong-bondong masuk ke dalam gedung.
Desakan massa yang sangat besar menyebabkan sebagian pintu kaca di pintu masuk pusat perbelanjaan pecah. Pecahan kaca berserakan di lantai sementara para pengunjung terus berusaha memasuki gedung.
Rekaman yang beredar di media sosial memperlihatkan suasana panik dan kepadatan yang terjadi di area tersebut.
Menurut laporan media setempat, sedikitnya lima orang mengalami luka lecet ringan akibat insiden tersebut. Korban kemudian mendapatkan perawatan medis di rumah sakit terdekat.
Pihak pengelola pusat perbelanjaan segera membersihkan pecahan kaca untuk mencegah risiko cedera yang lebih besar.
Kepadatan pengunjung juga terjadi di seluruh area pusat perbelanjaan yang memiliki enam lantai. Eskalator, balkon, dan lorong dipenuhi penggemar yang berharap dapat melihat langsung sang aktor.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan pengunjung dan potensi terjadinya insiden lanjutan.
Menyusul situasi yang tidak kondusif, penyelenggara memutuskan membatalkan penampilan langsung Zhang Linghe. Keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan keselamatan dan untuk menghindari risiko yang lebih besar akibat kepadatan massa.
Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama
Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan
Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu
Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan
Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya