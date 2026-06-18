Dibintangi Tan Jianci dan Wang Churan, 'Love Has Fireworks' Memperlihatkan Kisah Romantis Hidup di Perkotaan

JawaPos.com - Dibintangi oleh Tan Jianci dan Wang Churan dalam kolaborasi layar kaca pertama mereka, serial 'Love Has Fireworks' diadaptasi dari novel karya Hong Jiu di Jinjiang Literature City.

Sinopsis drama 'Love Has Fireworks' mengikuti para profesional perbankan investasi, yaitu Qian Fei (Tan Jianci) dan Li Yifei (Wang Churan).

Hubungan Qian Fei dan Li Yifei berkembang, dari penghuni rumah bersama yang enggan menjadi sepasang kekasih sekaligus rekan kerja.

Cerita ini berpusat pada kehidupan sehari-hari dua orang yang menghadapi kemunduran pribadi, dan profesional di bawah satu atap.

Qian Fei adalah seorang karyawan perbankan investasi biasa, yang berjuang untuk membangun kehidupan di Shanghai.

Setelah menghadapi kemunduran dalam percintaan dan pekerjaan, ia masih harus menanggung cicilan rumahnya sendirian dan terpaksa menyewakan kamar kosongnya.

Sedangkan Li Yifei adalah seorang elit perbankan investasi yang jatuh terpuruk, setelah kegagalan investasi dan tanpa diduga menjadi penyewa Qian Fei.

Berawal sebagai teman sekamar yang sering bertengkar dan hampir tidak bisa akur, keduanya secara bertahap saling memahami dan mendukung di tengah tekanan pekerjaan dan kehidupan, akhirnya menjadi pasangan romantis dan sekutu profesional.

Keuda karakter memberikan daya tarik sebagai karyawan yang tinggal di perkotaan, dan ritme komedi yang ringan menjadi daya tarik pada serial ini.