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Risma Azzah Fatin
Senin, 22 Juni 2026 | 01.26 WIB

Mantan Member EXO Huang Zitao dan Istri Jalani Pemeriksaan Polisi Usai Lamborghini Miliknya Langgar Regulasi Lalu Lintas

Huang Zitao dan sang istri Xu Yiyang (Kbizoom) - Image

Huang Zitao dan sang istri Xu Yiyang (Kbizoom)

JawaPos.com - Mantan anggota EXO, Huang Zitao, ditahan sementara oleh polisi lalu lintas Beijing setelah melakukan sejumlah pelanggaran saat mengendarai Lamborghini bersama istrinya, Xu Yiyang.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Minggu (21/6), penahanan dilakukan setelah pihak berwenang menemukan adanya pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan mewah miliknya. Insiden ini terjadi ketika Huang dan istrinya sedang dalam perjalanan menghadiri makan malam bersama teman-teman.

Polisi lalu lintas Beijing menyebut Huang Zitao melakukan pelanggaran karena memarkir kendaraan di jalur yang diperuntukkan bagi transportasi nonbermotor. Posisi parkir dinilai mengganggu pergerakan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya. Saksi mata yang melihat kejadian itu kemudian mengambil dokumentasi dan melaporkannya kepada pihak berwenang.

Dalam pemeriksaan lebih lanjut, polisi menemukan bahwa Lamborghini convertible milik Huang mengalami perubahan warna eksterior tanpa melalui prosedur registrasi yang diwajibkan.

Akibatnya, Huang ditetapkan melakukan tiga pelanggaran, yaitu parkir ilegal, tidak mematuhi aturan lalu lintas, serta modifikasi warna kendaraan tanpa izin resmi. Ia kemudian dikenai denda sebesar 2.500 yuan oleh pihak kepolisian.

Kasus ini langsung menjadi perhatian publik di Tiongkok dan ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah warganet mengkritik Huang karena dianggap tidak menunjukkan tanggung jawab meskipun mengendarai kendaraan mewah dengan harga tinggi.

Menanggapi kritik, Huang melalui studionya menyampaikan permintaan maaf dan mengakui kesalahan terkait pelanggaran parkir.

Huang Zitao dikenal sebagai mantan anggota grup K-pop EXO dengan nama panggung Tao sebelum meninggalkan grup pada 2015. Setelah kembali ke Tiongkok, ia melanjutkan karier sebagai penyanyi, aktor, dan pengusaha melalui perusahaan hiburan miliknya.

Insiden pelanggaran lalu lintas ini menjadi sorotan terbaru bagi figur publik yang dikenal memiliki latar belakang keluarga kaya dan karier panjang di industri hiburan.

Editor: Candra Mega Sari
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