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Leni Setya Wati
Jumat, 5 Juni 2026 | 22.47 WIB

Jelang Konser EXO PLANET #6 Jakarta, EXO-L Kecewa Tiket Dibatalkan Sepihak H-1 oleh Oknum

Ilustrasi photo konser exo planet (Instagram @dyandra global) - Image

Ilustrasi photo konser exo planet (Instagram @dyandra global)


JawaPos.com - Dunia K-Pop di Tanah Air kembali geger. Dengan kedatangan boyband legendaris dari agensi SM Entertainment, EXO, resmi menyapa para EXO-L Indonesia lewat tur dunia keenam mereka yang bertajuk EXO PLANET #6 – EXhOrizon in JAKARTA.
 
Konser ini berlangsung selama dua hari pada Sabtu dan Minggu, 6–7 Juni 2026, di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.
 
Di balik megahnya konser EXO PLANET #6 – EXhOrizon in JAKARTA yang digelar di Indonesia Arena, ada peran dari promotor yang menyusun acara tersebut.
 

Untuk urusan mendatangkan artis-artis papan atas dibawah naungan SM Entertainment, termasuk EXO, nama Dyandra Global Edutainment sudah menjadi jaminan bagi para pencinta K-Pop di tanah air.
 
Dilaman resmi Dyandra Global sudah dijelaskan secara rinci dari mulai jadwal pembelian tiket hingga larangan saat konser berlangsung. Akan tetapi, semuanya mendadak berubah menjadi kekecewaan mendalam bagi sebagian penggemar.
 
Menjelang hari H pertunjukan yang digelar di Indonesia Arena, kabar kurang mengenakan justru berembus kencang di media sosial, khususnya di platform X.
 
Sejumlah oknum kurang bertanggung jawab diduga melakukan tindakan curang yang merugikan para EXO-L (sebutan fans EXO) yang telah bersusah payah berburu tiket.
 
Salah satu korbannya adalah pemilik akun X dengan nama @Babychansoo. Melalui unggahannya yang bertanggung jawab, hanya berselang satu hari sebelum konser dimulai (H-1), mendadak dibatalkan secara sepihak.
 
Lebih menyakitkannya lagi, tiket milik akun Babychansoo itu diduga sengaja dibatalkan oleh oknum/pihak ketiga untuk kemudian dijual kembali (di-resell) dengan harga yang jauh lebih fantastis demi meraup keuntungan pribadi yang berkali-kali lipat.
 
Cuitan itu langsung memicu simpati sekaligus kemarahan massal dari sesama EXO-L. Banyak dari mereka yang menyayangkan mengapa celah keamanan sistem penjualan atau praktik culas dari oknum jastip dan calo ini masih saja terjadi di tengah ketatnya aturan promotor.
 
Editor: Candra Mega Sari
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