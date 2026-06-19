Drama KDRT Usai, Aktor Evan Marvino dan Selebgram Uffri Datun Nitami Kini Umumkan Rujuk 

JawaPos.com - Rumah tangga aktor Evan Marvino dan Uffri Datun Nitami sempat diwarnai konflik yang cukup serius. Konflik mereka memuncak setelah perempuan asal Aceh itu memviralkan di media sosial menjadi korban KDRT, tidak dinafkahi sebagai istri, hingga jadi korban perselingkuhan dari sang aktor.

Setelah beberapa waktu berlalu, rumah tangga Evan Marvino dan Uffri Datun Nitami kini diumumkan sudah membaik setelah dimediasi oleh keluarga dari kedua belah pihak. Evan meminta maaf ke publik atas kegaduhan yang sempat terjadi.

"Sebelumnya saya meminta maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan yang terjadi beberapa waktu ini dan memohon maaf untuk beberapa pihak yang dirugikan atas kejadian ini," tulis Evan Marvino dalam unggahannya di Instagram.

Dia memastikan konflik yang sempat terjadi antara dirinya dengan sang istri, Uffri Datun Nitami, kini sudah berakhir. Alhasil, mereka pun kembali melanjutkan bahtera rumah tangga yang sudah dimulai sejak sekitar 5 tahun silam.

"Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah RUJUK dengan Istri saya dengan bantuan mediasi dari keluarga besar kita berdua," papar Evan Marvino.

Dia secara khusus menyampaikan permintaan maaf ditujukan kepada Uffri Datun Nitami dan keluarga besarnya atas semua kesalahan dan kekhilafan yang telah dia lakukan.

Evan Marvino berkomitmen akan memperbaiki diri di masa yang akan datang supaya dia bisa menjadi versi terbaik dari dirinya.