Komentar Sule Usai Dituduh Lempar Skrip ke Muka Salah Satu Kru Televisi

Komedian Sutisna atau kerap disapa Sule.
JawaPos.com - Komedian Sule angkat bicara setelah beredar kabar soal dirinya dituduh melakukan aksi tak sedap melempar skrip ke muka salah satu kru televisi yang kabarnya terjadi beberapa tahun silam.
Sule menegaskan bahwa sosok yang dimaksud salah satu pengguna media sosial yang sempat curhat di akun Threads bukanlah dirinya. Pasalnya, Sule sama sekali tidak tahu dengan sosok kru yang sempat curhat di akun media sosialnya tersebut.
"Di situ dia bilang tahun 2013 kerjanya, sementara saya di TV sana masuknya baru tahun 2014. Saya juga tidak pernah melempar skrip," kata Sule dalam klarifikasinya di salah satu program televisi, Senin (25/5).
Curhatan orang yang sempat mengaku bekerja di salah satu stasiun televisi itu ditanggapi Sule meski dia tidak menyebutkan nama terang ditujukan kepada dirinya bukan tanpa alasan.
Baca Juga:Calvin Dores Jadi Driver Ojol Demi Lunasi Utang Deddy Dores, Jual Gitar Demi Ibunda, Kini Alami Serangan Jantung
Sule merasa dirinya harus buka suara karena netizen langsung tertuju kepadanya setelah ada kata 'kang' dalam curhatan mantan kru televisi tersebut.
Sule secara tegas mengaku belum pernah melihat wajah orang tersebut selama bekerja di salah satu stasiun televisi dimaksud.
"Aku nggak pernah melihat mukanya, nggak kenal. Apakah mungkin dia magang atau baru," kata Sule.
Sebelumnya, salah satu pengguna media sosial bernama Diego Christ sempat curhat di akun Threads dan sempat viral di media sosial.
Diego Christ yang merupakan mantan kru kreatif di salah satu stasiun televisi curhat soal perlakuan tidak menyenangkan yang dialaminya saat masih bekerja di salah satu program. Dia mengaku, mukanya sempat dilempar dengan skrip oleh salah satu talent.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK