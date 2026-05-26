Komentar Sule Usai Dituduh Lempar Skrip ke Muka Salah Satu Kru Televisi

JawaPos.com - Komedian Sule angkat bicara setelah beredar kabar soal dirinya dituduh melakukan aksi tak sedap melempar skrip ke muka salah satu kru televisi yang kabarnya terjadi beberapa tahun silam.

Sule menegaskan bahwa sosok yang dimaksud salah satu pengguna media sosial yang sempat curhat di akun Threads bukanlah dirinya. Pasalnya, Sule sama sekali tidak tahu dengan sosok kru yang sempat curhat di akun media sosialnya tersebut.

"Di situ dia bilang tahun 2013 kerjanya, sementara saya di TV sana masuknya baru tahun 2014. Saya juga tidak pernah melempar skrip," kata Sule dalam klarifikasinya di salah satu program televisi, Senin (25/5).

Curhatan orang yang sempat mengaku bekerja di salah satu stasiun televisi itu ditanggapi Sule meski dia tidak menyebutkan nama terang ditujukan kepada dirinya bukan tanpa alasan.

Sule merasa dirinya harus buka suara karena netizen langsung tertuju kepadanya setelah ada kata 'kang' dalam curhatan mantan kru televisi tersebut.

Sule secara tegas mengaku belum pernah melihat wajah orang tersebut selama bekerja di salah satu stasiun televisi dimaksud.

"Aku nggak pernah melihat mukanya, nggak kenal. Apakah mungkin dia magang atau baru," kata Sule.

Sebelumnya, salah satu pengguna media sosial bernama Diego Christ sempat curhat di akun Threads dan sempat viral di media sosial.