Sarwendah dan Ruben Onsu Berseteru Soal Anak, Umi Pipik: Inilah Egoisnya Orang Tua

Umi Pipik. (Instagram: _ummi_pipik_)
JawaPos.com - Pipik Dian Irawati atau kerap disapa Umi Pipik menyesalkan terjadinya ketegangan antara Sarwendah dengan Ruben Onsu terkait masalah pengasuhan anak. Menurutnya, hal ini seharusnya tidak terjadi.
"Inilah egoisnya orang tua," ujar Umi Pipik di bilangan BSD, Tangerang Selatan, Kamis (18/6).
Dia menyatakan, Sarwendah dan Ruben Onsu boleh saja bercerai jika sudah merasa tidak cocok sebagai pasangan suami-istri dari pada mereka saling memyakiti.
Kendati gagal sebagai pasangan suami-istri, mereka seharusnya punya komitmen tidak boleh gagal sebagai orang tua.
Baik ayah atau ibu sama-sama punya hak untuk melakukan pengasuhan terhadap anak. Jangan sampai salah satu dari mereka merasa paling berhak terhadap anak, dan kemudian blokir akses sang mantan kepada anak.
"Bagi anak, dua-duanya itu orang tuanya. Meski gagal jadi suami istri, jangan sampai gagal menjadi orang tua," tegas Umi Pipik.
Lebih lanjut dia mengatakan, seorang ayah tidak boleh membuka aib mantan istrinya di hadapan anak-anak karena itu bisa membuat anak tidak menaruh hormat atau kehilangan respect terhadap ibunya.
Demikian juga seorang ibu tidak boleh membuka aib mantan suaminya kepada anaknya. Anak harus diberikan informasi yang baik tentang ayahnya supaya mereka tetap menaruh rasa hormat kepada sosok yang menjadi sebab anak itu terlahir ke dunia.
"Yuk sumbuhin lukanya demi anak. Jangan buka aib suaminya di depan anaknya, seorang ayah juga jangan buka aib mantan istrinya di depan anaknya," kata Umi Pipik.
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